No Rest For The Wicked, il nuovo titolo dei creatori di Ori, presentato ai TGA 2023

No Rest For the Wicked, un proverbio tradotto dal libro di Isaia (versetti 48:22 e 57:20-21), citato in senso biblico per secoli e diventato di uso comune, in senso ironico, a partire dagli anni 30, oltre che essere, ovviamente, il prossimo titolo dei Moon Studios, creatori della celebre serie di Ori.

Presentato ai The Game Awards 2023, promettendo di rivoluzionare il genere action RPG, No Rest For The Wicked sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, portando i giocatori in un mondo fantasy medievale dove il destino del regno è in pericolo.

La trama si concentra sul giovane Magnus, figlio del defunto re, chiamato a dimostrare il proprio valore per reclamare il trono in un'epoca in cui la pestilenza minaccia il regno.

L'ambientazione principale è l'isola di Sacra, teatro di un sanguinoso conflitto tra ribelli e governo. Il giocatore assumerà il ruolo di un guerriero mistico dei Cerim, impegnato a liberare questa terra dalla malvagità che minaccia di invaderla.

Sebbene ulteriori dettagli saranno rivelati durante un evento dedicato il prossimo primo marzo, si prevedono combattimenti intensi, abilità da acquisire e migliorare, nemici terrificanti e boss potentissimi.

Il gioco promette, inoltre armi uniche con diverse caratteristiche, offrendo ai giocatori una vasta gamma di strumenti per affrontare le sfide che si presenteranno.

La narrazione di "No Rest for the Wicked" si presenta matura e cupa, esplorando il tema della sofferenza causata dalla pestilenza e dalle forze oscure che la accompagnano. Il giocatore dovrà lottare contro queste minacce terribili, esplorando un mondo immerso nel caos e nella disperazione.

Il trailer ha suscitato grande interesse, con l'attenzione concentrata sulla profondità della storia e sull'ambientazione coinvolgente. Moon Studios sembra intenzionata a offrire un'esperienza di gioco avvincente e coinvolgente, combinando un gameplay avvincente con una trama coinvolgente e oscura.