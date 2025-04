The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered ha gli stessi identici bug dell'originale

Il ritorno di un classico videoludico non è mai privo di nostalgia, ma quando The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (acquistabile su Instant-Gaming) ha fatto il suo debutto ufficiale ieri, dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni, i giocatori si sono trovati di fronte a un'esperienza sorprendentemente familiare. Nonostante il rifacimento grafico promesso e alcune migliorie al gameplay, bastano poche ore di esplorazione per rendersi conto che l'essenza dell'originale del 2006 è rimasta intatta – incluse tutte le sue imperfezioni tecniche.

Quella che poteva sembrare una preoccupazione per i fan più puristi – "sarà troppo diverso dall'originale?" – si è rivelata completamente infondata, poiché la versione rimasterizzata conserva fedelmente anche i bug e i glitch che hanno reso celebre il titolo Bethesda.

Un'esperienza nostalgicamente imperfetta

A meno di 24 ore dal lancio, i social media sono stati invasi da clip condivise dai giocatori che documentano come l'anima tecnica di Oblivion sia sopravvissuta intatta al processo di rimasterizzazione. Le peculiarità tecniche che avevano caratterizzato l'esperienza originale continuano a manifestarsi con sorprendente fedeltà, trasformandosi in un involontario tributo al passato che sta facendo sorridere i veterani della serie.

Uno dei video più condivisi mostra un tentativo di furto all'interno di un edificio che si conclude in modo surreale: una guardia che, senza rispettare alcuna legge della fisica, attraversa letteralmente i muri per arrestare il protagonista colto in flagrante. Un classico esempio della particolare interpretazione delle leggi fisiche tipica del motore grafico originale.

Altri filmati catturano momenti altrettanto iconici: NPC che fissano il giocatore con inquietanti sorrisi immobili senza apparente motivo, o il celebre bug del "granchio volante" – quando un crostaceo colpito da frecce viene catapultato improvvisamente verso il cielo, sfidando ogni legge di gravità.

La community ha accolto queste imperfezioni con entusiasmo quasi reverenziale. "Glad to see nothings changed" (Felice di vedere che nulla è cambiato), commenta un utente. "ITS THE EXACT SAME" (È esattamente lo stesso), esclama un altro, in una miscela di stupore e approvazione. Per molti, questi glitch tecnici non rappresentano difetti da correggere, ma parte integrante dell'esperienza nostalgica che definisce l'identità stessa di Oblivion.

Alcuni giocatori più esperti hanno persino verificato che i vecchi exploit funzionano ancora perfettamente, come la possibilità di manipolare gli effetti magici su armi e armature per annullare i limiti di tempo delle incantazioni. Una conferma ulteriore che, sotto la superficie rimasterizzata, batte il cuore del vecchio Oblivion con tutte le sue peculiarità.