Oculus Quest: arriva il tracking della mano

Durante questi primi anni di implementazione della realtà virtuale, molte sono state le periferiche realizzate (più o meno) appositamente per i vari dispositivi, come i controller Oculus Touch per Oculus Rift e PlayStation Move per PlayStation VR. Pochi mesi fa abbiamo assistito al rilascio di Oculus Quest, il nuovo visore all-in realizzato da Oculus.

In particolare, nel corso della giornata di oggi è stato annunciato da parte di alcuni sviluppatori di Oculus l’arrivo del tracking della mano per Oculus Quest. Ricordiamo che l’arrivo di questa caratteristica era originariamente previsto per i primi mesi del 2020, con la recente presentazione avvenuta lo scorso ottobre in occasione della ma arriverà invece entro la fine di questa settimana, attraverso il rilascio dell’aggiornamento Quest V12.

Ovviamente all’inizio, con l’introduzione del tracking della mano attraverso questa release iniziale, sarà possibile esclusivamente navigare nell’interfaccia di Oculus Quest come ad esempio Libreria e Store, oltre ad alcune app first-party, realizzate dalla stessa compagnia. Chiaramente non ci resta che testare questa nuova funzionalità introdotta da Oculus, confidando in un’ottima implementazione futura all’interno dei titoli che usciranno nel corso dei prossimi anni.

E voi, di che visore per la realtà virtuale siete attualmente in possesso? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!