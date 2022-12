Finalmente conosciamo la data d’uscita della demo di One Piece Odyssey. Il nuovo titolo di casa Bandai Namco aprirà le sue porte ai più curiosi dal 10 gennaio, per poi approdare ufficialmente su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S il 12 dello stesso mese. Un nuovo trailer uscito di recente sul web ha messo tutto in chiaro.

Uno dei motivi di curiosità maggiori nei confronti di questo videogioco risiede nel fatto che non solamente attinge dal gigantesco mondo immaginato e creato da Eiichiro Oda, ma si prefigge l’obbiettivo di ampliarlo con una storia del tutto inedita. Inoltre, le sue possibilità in chiave RPG ispireranno sicuramente la voglia di esplorare di coloro che avranno il coraggio di farlo (vi rimandiamo alla nostra anteprima per maggiori dettagli).

Basandoci sia sulla esperienza che abbiamo fatto con il titolo che sui commenti generali della critica di settore, sospettiamo che questo videogioco abbia ancora moltissimo da mostrare. La demo serve proprio a questo, a darvi un primo assaggio dell’esperienza oltre i confini del mare inesplorato.

Siete pronti a imbarcarvi in una trama che non vuole tenere conto solamente dell’esperienza pregressa con la serie (manga e anime)? Le chance di One Piece Odyssey sembrano parecchie, come anche le potenzialità tecniche che il gioco offrirà. E mentre vi preparate per addentrarvi nella demo, vi ricordiamo, come sempre, che l’esperienza in gioco non sarà mai equiparabile a quella del titolo completo. Eventuali incertezze generali servono solamente a introdurci nei meandri di una storia dalle premesse sicuramente molto interessanti.

Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli in merito a One Piece Odyssey, nella speranza di avere qualche rivelazione in più ad anticipare la sua uscita ufficiale attesa a gennaio.