One Piece: Pirate Warriors 4 avrà quattro modalità online

One Piece è indubbiamente una delle opere più in voga negli ultimi anni. Nato dalla penna e dalla mente di Eiichirō Oda nel lontano luglio 1997, ci mise davvero poco a finire sulla bocca di tutti. Combattimenti spettacolari, storia quasi mai banale ma sempre in linea con la scrittura, ed infatti continua tutt’oggi a suscitare molta curiosa tra il pubblico sia in oriente che in occidente. Dato il successo planetario dell’opera, fu inevitabile che uscirono numerosi tie in videoludici, molti di qualità poco sufficiente ma alcuni riuscirono a ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati; uno su tutti la serie dei Pirate Warriors. Sviluppata dalla Omega Force, famosi per la serie dei Dinasty Warriors, e pubblicato da Bandai Namco, questo musou ci permette di affrontare le avventure di Luffy e compagni in maniera molto diretta potendone assaporare i più famosi combattimenti.

One Piece Pirate Warriors 4 ci porterà sull’isola di Uano, nuova ambientazione vista nel manga che è già molto amata dal pubblico. In questo capitolo vestiremo i panni anche di personaggi “secondari” che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei fan come la coniglietta Carrot (capace anche di effettuare una trasformazione) o il pirata medico Law.

Come rivelato nell’ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump, One Piece: Pirate Warriors 4 includerà ben quattro modalità cooperative online. Queste includono:

Territory Battle , tre squadre da quattro componenti ciascuna si sfidano per conquistare un territorio

, tre squadre da quattro componenti ciascuna si sfidano per conquistare un territorio Giant Boss Battle , quattro giocatori cooperano per sconfiggere boss enormi come ad esempio Kaido

, quattro giocatori cooperano per sconfiggere boss enormi come ad esempio Kaido Timed Defense Battle , dove bisogna difendere il proprio territorio dagli attacchi nemici

, dove bisogna difendere il proprio territorio dagli attacchi nemici Total Bounty Battle, una modalità cooperativa per due giocatori nella quale dovremmo far salire la nostra taglia

One Piece: Pirate Warriors 4 uscirà il 26 marzo 2020 in oriente per PlayStation 4, Xbox one e Nintendo Switch mentre la versione occidentale dovrà aspettare il giorno dopo ed avrà una release anche su pc. voi lo comprerete? fateci sapere la vostra nei commenti.