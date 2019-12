Ori and the Will of the Wisps: data di uscita rimandata e Collector’s Edition svelata

La notte dei The Game Awards 2019 è stata foriera di grandi annunci e novità di peso, sopra tutto, Xbox Series X, ovvero il nome ufficiale di Xbox Scarlett. Abbiamo scoperto nuovi giochi, trailer di opere già annunciate o chiacchierate ma, purtroppo, c’è stato anche spazio per qualche novità negativa: Ori and the Will of the Wisps è stato rimandato di circa un mese.

Il gioco sarà disponibile infatti a partire dall’11 marzo 2020. Perlomeno, possiamo consolarci con un altro annuncio, sempre legato a Ori and the Will of the Wisps: è stata confermata la Collector’s Edition, anch’essa disponibile l’11 marzo. Questa edizione speciale includerà il gioco su disco (la versione base è solo digitale), un art book, la colonna sonora su CD e in versione digitale, e infine una custodia Steelbook.

È stato inoltre confermato che Ori and the Will of the Wisps supporterà la risoluzione 4K Ultra HD e HDR. Al pari delle altre esclusive Microsoft, il gioco sarà rilasciato su Xbox Game Pass sia in formato console che PC fin dal D1. Attualmente è possibile fare il preordine sul sito ufficiale della casa di Redmond.

Il ritardo non è certamente piacevole, ma si tratta comunque di un piccolo male per poter avere tra le mani il meglio possibile. La Collector’s Edition è un valore aggiunto non indifferente e sarà apprezzata dai fan del primo gioco: anche se non vorremo acquistarla, la presenza di un’edizione speciale sottolinea come Microsoft e gli sviluppatori credano nel progetto.

Diteci, acquisterete Ori and the Will of the Wisps? Avete giocato il primo capitolo? Vi era piaciuto?