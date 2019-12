Xbox Series X: svelata “Xbox Scarlett”, la nuova console Microsoft

Quando si parla di sorprese per i The Game Awards si pensa solo a grandi giochi, ma Geoff Keighley ci ha veramente stupito tutti. Phil Spencer è salito sul palco e, dopo un breve trailer, ha svelato Xbox Scarlett. Il nome ufficiale è Xbox Series X: un nome particolare, non c’è che dire.

L’aspetto della console è molto semplice e scuro. Da quanto mostrato sembra un device verticale. Abbiamo anche potuto vedere il controller, brevemente, anche se tutto quello che si può dire è che sembra molto simile a quello attuale di Xbox One.

Diteci, cosa ne pensate di Xbox Series X? Vi sembra un nome interessante? Come sappiamo, il nome della console è stato scelto per poter rappresentare le caratteristiche uniche della console: Phil Spencer ha parlato della retrocompatibilità, la potenza e i giochi esclusivi dei team first party.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi sorprende che Xbox Series X, nota precedente come Xbox Scarlett, sia stata annunciata durante The Game Awards 2019? Vi ricordiamo che sarà disponibile il prossimo inverno.