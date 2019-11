Overwatch 2: Jeff Kaplan “i leak ci hanno demoralizzato”

In una recente intervista Jeff Kaplan ha parlato dello stato del team di sviluppo durante l'uscita dei leak su Overwatch 2 prima della BlizzCon 2019.

Mentre annunciava ufficialmente Overwatch 2, il direttore del gioco Jeff Kaplan ha ironizzato riguardo alle voci di corridoio che sono emerse nei giorni precedenti della cerimonia d’apertura della BlizzCon 2019. All’interno di un’intervista rilasciata a Kotaku Australia, Kaplan è entrato nei dettagli di quanto fossero stati demoralizzanti i leak per coloro che stavamo lavorando al gioco.

Kaplan ha descritto la situazione come se fosse stata rovinata una festa a sorpresa a qualcuno. Il direttore di Overatch ha inoltre spiegato che molti membri del team erano relativamente nuovi anche in Blizzard e che non avevano vissuto l’esperienza simile a quella capitata con The Burning Crusade, l’espansione di World of Warcraft trapelata una settimana prima dell’annuncio ufficiale.

Kaplan ha poi rivelato tutto lo sconforto dei suoi sviluppatori alla vista dei leak e delle immagini di Overwatch 2 trapelate in rete prima della BlizzCon 2019: “I nostri artisti si preoccupano così tanto della bellezza dei propri lavori, ma poi ammiriamo questi leak orrendi e siamo costretti ad assistere alla reazione incredula della community. Sono solo degli orribili scatti offscreen fatti da qualcuno, per questo la cosa può essere un po’ demoralizzante”.

Il più grande fastidio per lo studio su sviluppo, secondo Kaplan e il direttore tecnico di Overwatch 2 John Lafleur, è che il gioco così facendo diventa di dominio pubblico con una grave mancanza di contesto. Ciò è stato particolarmente problematico quando i fan di Overwatch hanno iniziato a sollevare preoccupazioni sul come e se si sarebbe potuto portare avanti la loro progressione, o se Overwatch 2 avrebbe diviso i videogiocatori.

Entrambe le cose sono state smentite dall’annuncio, dato che Overwatch 2 condividerà i progressi dei giocatori fatti nel gioco precedente, e nelle modalità PvP entrambi i titoli permetteranno di far giocare insieme sia i giocatori in possesso del sequel che quelli rimasti sul gioco precedente. Cosa pensate delle parole di Jeff Kaplan riguardo i leak? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.