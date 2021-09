Overwatch 2, prima uscita pubblica prevista per il 2022

Manca ancora un po’ alla pubblicazione di Overwatch 2. Il “sequel” dello shooter di casa Blizzard, rimasto orfano di Jeff Kaplan, sarà disponibile al grande pubblico solamente nel prossimo periodo ma questo non impedirà alla software house di poterlo già mostrare. In una veste, però, completamente inedita che coinvolge anche i pro player della World League, il circuito Esport ufficiale lanciato dal team di sviluppo presente a Irvine.

Non si tratta di speculazioni o rumor. La notizia è stata infatti diffusa da Jon Spector, che riveste il ruolo di vice presidente della Lega ufficiale del gioco di casa Blizzard. Overwatch 2 sarà infatti utilizzato nelle competizioni ufficiale a partire da aprile 2022. La conferma è arrivata anche da Jeff Grubb, che ha parlato con un rappresentante della Lega del titolo. “Sarà utilizzata una build preliminare”, ha confermato Spector, non sbilanciandosi però su ulteriori informazioni in merito.

I dettagli però latitano. Oltre a capire quale versione della build di Overwatch 2 sarà utilizzata per la Lega, ci sono ancora dubbi sul roster di personaggi disponibili. “Diffonderemo ulteriori dettagli in merito poco prima di aprile”, le parole di Spector. Comprensibile la loro scelta, considerando che si tratta di un evento piuttosto unico per quanto riguarda un circuito competitivo.

Oh yeah also this https://t.co/9SdBXXSyzz — Jon Spector (@Spex_J) September 3, 2021

Questa notizia fa da apripista verso altre, possibili, indiscrezioni. L’utilizzo di Overwatch 2 nella Lega ufficiale infatti apre a nuove possibilità per quanto riguarda l’uscita del gioco. Non stiamo parlando di un test tecnico ma di una build da utilizzare in un vero e proprio torneo ufficiale. Questo significa che il titolo potrebbe essere infatti oramai già pronto per arrivare su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC. Considerando inoltre che l’uscita è ancora prevista per il prossimo anno, tutto ciò apre ad una possibilità concreta di ricevere nei prossimi 365 giorni il nuovo gioco della serie.