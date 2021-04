Blizzard, Jeff Kaplan lascia l’azienda

Sembrerebbe che ci sia stato un terremoto in casa Blizzard perché a sorpresa Jeff Kaplan ha lasciato l’azienda per dedicarsi ad altro. La notizia arriva direttamente dal blog dell’azienda americana che vuole comunque ricordare il grandissimo Director che ha guidato tutto lo sviluppo di Overwatch e che ha lavorato per bene 18 anni a grandissimi progetti aiutando anche a far diventare il titolo, il fenomeno di culto che è ora. Inoltre insieme alla notizia dell’addio di Kaplan, hanno già rivelato chi andrà a sostituirlo nel ruolo di Direct.

Sarà un altro veterano della squadra di Overwatch ovvero Aaron Keller. Ovviamente non potevano mancare le parole di tutti e due per commemorare il lavoro fatto dall’amatissimo Jeff fino ad adesso soprattutto su Overwatch. Lo stesso Aaron commenta infatti cosi il tutto. “Amo Overwatch. Dai nostri primi concept art, alle prime mappe che abbiamo costruito, alla prima volta che sono stato in grado di correre nei panni di Tracer (che in quel primo momento ha sparato raggi laser fuori dai suoi occhi), questo gioco ha appena cliccato con me.

Amo il suo mondo stimolante, pieno di speranza e bellissimo per cui vale la pena combattere. Amo i suoi personaggi: più grandi della vita, colorati, potenti e globali. E soprattutto, adoro il gameplay veloce e fluido che richiede lavoro di squadra, consapevolezza della situazione e rapido processo decisionale“.

Jeff Kaplan on his departure: pic.twitter.com/g4orQNCXKC — Nibel (@Nibellion) April 20, 2021

Jeff invece ha ringraziato tutti i fan di essergli stato accanto durante questi anni con una menzione speciali a tutti gli sviluppatori che hanno lavorato con lui ad Overwatch. Al momento non sappiamo cosa farà Kaplan, ma siamo sicuri che in Blizzard hanno sicuramente “perso” una grandissima persona. Come alcune parole fanno sperare sicuramente vedremo presto alcune novità che riguardano Overwatch.