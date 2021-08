Overwatch 2, la release nel 2022 non è così scontata

Pessime notizie sul fronte Overwatch 2. Stando a quanto riportato in un rumor su Twitter, il nuovo gioco di casa Blizzard (già travolta dalle polemiche per le molestie sul lavoro) non dovrebbe comparire nei negozi nel 2022. Anzi: un rinvio sarebbe già in programma. E secondo insider vari, mancherebbe solamente l’annuncio del team di sviluppo per rendere il tutto ufficiale, anche se è bene ricordarlo che siamo sempre nel campo dei rumor e delle ipotesi.

Andiamo con ordine: a riportare il rumor in prima linea ci ha pensato Metro, un insider da sempre molto vicino a Blizzard e più in particolare al first person shooter con meccaniche da MOBA. Stando alle sue parole, affidate al social network, Overwatch 2 non arriverà nel 2022. “Ho sentito diverse persone vicino alla mia fonte originale e affermano che lo sviluppo è in ritardo”, le parole di Metro. “Spero che tutto ciò sia falso ma da quanto ho sentito un’uscita il prossimo anno non è più così probabile”, ha aggiunto l’insider. Una situazione sicuramente non facile ma considerando il silenzio di Blizzard, che rilascia con il contagocce informazioni in merito al gioco, tutto ciò assume un contorno molto “inquietante”.

OW2 News I've heard from multiple people close to my original source with OW2 that the development is taking longer than expected. From what I can gather a release in 2022 does not seem likely anymore. I hope this is false and I'm proven wrong. — Metro (@Metro_OW) August 7, 2021

Nonostante alcuni elementi che proverebbero un eventuale rinvio, dobbiamo sempre ricordarci che Overwatch 2 non è previsto per il 2021, ma appunto per il 2022. Non è escluso che ora Blizzard stia discutendo internamente per un rinvio, che potrebbe essere un’opzione sul tavolo di dirigenti e developer oramai già da tempo. Nonostante ciò, la generalità della finestra di lancio del gioco potrebbe anche permettere agli sviluppatori di centrare il traguardo e far debuttare il titolo entro i prossimi 365 giorni.

Overwatch 2 è appunto previsto per il prossimo anno, su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il gioco è orfano di Jeff Kaplan ma a seguito degli scandali che hanno travolto Activision-Blizzard anche molteplici sponsor della Overwatch League hanno fatto un passo indietro, tra cui Coca-Cola.