L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina sta portando tantissime aziende a ritirarsi dal mercato russo, e non poteva essere altrimenti: tra le sanzioni che impediscono di lavorare in maniera corretta fino alla “solidarietà”, tantissime realtà industriali famose si stanno tirando indietro dai mercati controllati dalla Russia e (in minor misura) dalla Bielorussia. Tante però sono anche le iniziative di solidarietà e che tentano di staccarsi in qualche modo dalla propaganda russa, come ad esempio quella di Blizzard con Overwatch.

Come riportato da PC Gamer, nella giornata di ieri è andato in scena l’evento Overwatch Anniversary Remix, con tantissime ricompense per i giocatori tra cui alcune skin molto apprezzate dai fan che erano state pubblicate per un periodo limitato. Ed è proprio una di queste skin ad aver subito un profondo cambiamento, a causa dell’invasione russa.

Il personaggio al centro di questo cambiamento è Aleksandra Zaryanova: si tratta di un’operatrice di origine russa ed è conosciuta con il diminutivo di Zarya. Su due skin (quella Arctic e Siberian Front), l’operatrice aveva una Z sulla parte sinistra del petto, e pur essendo legata al suo nome, ora quella lettera ha assunto un significato completamente diverso. Questo perché nei giorni precedenti alla guerra, decine di carri armati russi in movimento verso il confine con l’Ucraina erano stati marchiati proprio con una Z. Inizialmente studiata dal governo russo come un modo per identificare da quale fronte provenivano i mezzi, si è rapidamente trasformata in un simbolo politico dell’aggressione, tanto da essere utilizzata anche dal governo e da gruppi di cittadini russi che sostengono la guerra attualmente in corso.

Blizzard non ha commentato questa rimozione, ma appare abbastanza chiaro che oggi una Z su un personaggio russo di Overwatch possa essere interpretato come un messaggio sbagliato. La rimozione della lettera dalla skin (che tra l’altro non esiste nell’alfabeto cirillico) è un modo abbastanza netto per evitare fraintendimenti con la community ed eventuali ripercussioni da parte dei giocatori.