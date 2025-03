Painkiller: il cult ritorna a sorpresa e arriva quest'anno!

Durante l'ultima edizione del Future Games Show primaverile, Anshar Studios, Saber Interactive e 3D Realms hanno svelato la rivisitazione di Painkiller, iconico sparatutto in prima persona che conquistò i giocatori nei primi anni Duemila. L'annuncio, arrivato come finale esplosivo dell'evento, segna l'inizio di un viaggio nel terrore che prenderà forma su PS5, Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e PC nell'autunno 2025. Qua trovate il trailer.

Nel nuovo Painkiller, i giocatori vestiranno i panni di un'anima condannata alla sofferenza eterna per aver violato le leggi paradisiache. La trama si sviluppa intorno a una possibilità di redenzione offerta direttamente dalla Voce del Creatore, che nomina il protagonista suo Campione con una missione cruciale: fermare l'angelo caduto Azazel prima che possa scatenare i suoi eserciti demoniaci sulla Terra.

Il trailer di presentazione ha mostrato scorci di ambientazioni gotiche immerse nell'atmosfera claustrofobica e distorta del Purgatorio, scenario principale dove si consumeranno battaglie brutali e frenetiche. Le sequenze rivelate promettono un'esperienza viscerale fedele allo spirito dell'originale, ma potenziata dalle tecnologie di nuova generazione.

Una delle novità più interessanti riguarda la struttura di gioco che Anshar Studios sta implementando per questa rivisitazione. Oltre alla tradizionale esperienza single-player, Painkiller introdurrà una componente multigiocatore cooperativa che permetterà a tre giocatori di unire le forze online per fronteggiare le orde demoniache.

Gli sviluppatori hanno promesso che nei prossimi mesi verranno rivelati ulteriori dettagli sul progetto, lasciando intendere che quanto mostrato finora rappresenta solo un assaggio delle meccaniche di gioco e dell'arsenale che avremo a disposizione. Le armi, elemento distintivo della serie originale, dovrebbero mantenere quell'aspetto grottesco e sovrannaturale che ha sempre contraddistinto il franchise.

Il coinvolgimento di 3D Realms nel progetto suggerisce un ritorno alle radici più hardcore del genere FPS, con un'enfasi sul gameplay adrenalinico e sulla soddisfazione immediata dell'eliminare orde di nemici. La scelta dell'autunno 2025 come finestra di lancio indica un ciclo di sviluppo consistente, suggerendo che il team sta investendo le risorse necessarie per creare un'esperienza all'altezza delle aspettative dei fan.

Questa rivisitazione si inserisce nel trend attuale di recupero di franchise storici dello sparatutto in prima persona, come dimostrano i recenti successi di DOOM e altri titoli classici tornati in auge. La sfida per gli sviluppatori sarà quella di bilanciare il rispetto per l'eredità originale con innovazioni che possano attrarre anche un pubblico nuovo.

La distribuzione avverrà contemporaneamente su tutte le piattaforme di nuova generazione, con la versione PC che sarà disponibile tramite Steam. Gli appassionati del genere possono già iniziare a prepararsi per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti dell'autunno 2025 nel panorama degli sparatutto horror.