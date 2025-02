Path of Exile 1 supera improvvisamente PoE 2 su Steam grazie al nuovo evento

Grinding Gear Games ha lanciato un evento speciale per Path of Exile che ha riportato il gioco originale in vetta alle classifiche di Steam, superando temporaneamente il sequel Path of Exile 2. L'evento "Legacy of Phrecia", iniziato il 20 febbraio e in programma fino al 23 marzo, ha infatti attirato un picco di quasi 92.000 giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore.

Questo risultato segna la prima volta che Path of Exile supera il suo successore in termini di utenti attivi da quando Path of Exile 2 è stato rilasciato a dicembre. L'evento introduce numerose novità nel gameplay, tra cui nuove ascendenze, abilità potenziate e modifiche al sistema endgame.

Legacy of Phrecia permette agli sviluppatori di sperimentare idee considerate troppo estreme per il gioco principale. Tra le novità più significative ci sono la possibilità di fondere abilità di ghiaccio e fulmine e un sistema di modificatori delle mappe basato su "Idoli", simile a una meccanica di Path of Exile 2.

La strategia di Grinding Gear Games sembra premiare sia i fan del gioco originale che quelli interessati al sequel, mantenendo entrambi i titoli attivi e aggiornati. Questo approccio permette ai giocatori di scegliere liberamente su quale versione concentrarsi, o di alternare tra le due.

Il successo dell'evento arriva in un momento particolare per lo studio, dopo le voci sulla presunta uscita di Chris Wilson, popolare co-direttore di Path of Exile, da Grinding Gear Games. Nonostante ciò, la community sembra rispondere positivamente alle nuove iniziative per il gioco originale.

Il rinnovato interesse per Path of Exile 1 potrebbe, dunque, influenzare le strategie future di Grinding Gear Games riguardo lo sviluppo e il supporto di entrambe le versioni del gioco. L'evento dimostra che c'è ancora un forte attaccamento della community al titolo originale, nonostante l'arrivo del sequel.

Insomma, per i fan del genere ARPG, Path of Exile continua a rappresentare un'alternativa di qualità alla serie Diablo, offrendo contenuti freschi e innovativi anche a distanza di anni dal lancio iniziale.