Path of Exile 2, secondo il team potrà competere con Diablo 4

Path of Exile 2 è stato annunciato nel corso di ExileCon, l’evento che si tiene ad Auckland in Nuova Zelanda. I progetti di Grinding Gear Games per questo nuovo titolo del loro action RPG free-to-play sono molto ambiziosi: secondo gli sviluppatori, infatti, potrà essere in grado di competere anche con Diablo 4. Il fondatore dello studio Chris Wilson parlando con Gamespot si dice fiducioso del fatto che il titolo potrà essere alla pari anche di una produzione complessa e costosa come quella di Blizzard.

“Qualsiasi team di sviluppo con un bel po’ di soldi può realizzare una bella grafica e tante altre cose. E Diablo 4 da questo punto di vista è eccezionale, oltre ad avere una bella storia e tanti altri aspetti positivi – ha detto Wilson – Ma quello che abbiamo noi sono circa sei o sette anni di contenuti alle spalle inclusi bilanciamenti e miglioramenti dell’ecosistema di gioco. Path of Exile è molto buono e ci sono sopratutto molti giocatori che lo apprezzano ormai da tempo”. Wilson non a caso parla della possibilità di capitalizzare quanto di buono c’è nel primo capitolo.

Grinding Gear Games insiste sulla qualità del primo gioco perché Path of Exile 2 oltre ad avere una campagna principale composta da sette atti, avrà anche quella del primo capitolo insieme ai contenuti di tutte le espansioni. Path of Exile 2 aggiungerà inoltre un nuovo sistema di abilità, miglioramenti al motore di gioco e nuove classi. Il primo Path of Exile era uscito nel 2013, ovvero un anno dopo Diablo III. L’action RPG free-to-play (con microtransazioni definite “etiche”, solo per oggetti cosmetici) ha in comune con la serie Blizzard anche le atmosfere dark che all’epoca lo avvicinavano di più ai primi due capitoli della serie di quanto non facessero quelle del terzo gioco.

Quello che Path of Exile 2 e Diablo 4 hanno in comune è anche una data di uscita ancora lontana. Per quanto riguarda l’action RPG di Grinding Gear Games (che ha annunciato anche una versione mobile del primo capitolo), Wilson ha detto che il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Ricordiamo che le due console saranno disponibili alla fine del 2020 e Path of Exile 2 difficilmente si potrà giocare al lancio dato che la prima beta dovrebbe iniziare comunque alla fine dell’anno prossimo.