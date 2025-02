Path Of Exile 2: guida all'endgame

Path of Exile 2 offre diverse attività endgame che permettono di ottenere una vasta gamma di ricompense; alcune di queste vengono introdotte durante la campagna, come le prove dell'ascensione (su cui abbiamo scritto una guida ad hoc), mentre altre sono strettamente collegate al sistema di mappe generate casualmente per l'endgame.

All'interno di questa guida all'endgame di Path Of Exile 2 esploreremo tutte le attività disponibili nell'accesso anticipato, spiegando come funzionano e quali ricompense uniche offrono.

Da buon action RPG che si rispetti, infatti, Path Of Exile 2 ha una montagna di attività diverse per far divertire i giocatori durante il corso dell'endgame con importanti differenze meccaniche tra le une e le altre. I dettagli, in questo caso, permettono di capire su cosa conviene impiegare questo tempo.

Come funziona l'Atlas Of Worlds in Path Of Exile 2

Praticamente tutte le attività endgame di Path Of Exile 2 si sviluppano partendo dall'Atlas Of Worlds; quest'ultimo si sblocca completando l'atto 3 del gioco a difficoltà Cruel.

Attivando l'Atlas Of Worlds il giocatore può usare le waystones per esplorare mappe generate proceduralmente legate unicamente a contenuti endgame, con la possibilità di modificarne parzialmente elementi così da aumentare la difficoltà e migliorare la quantità e qualità di ricompense durante il corso della partita.

Inoltre, durante l'esplorazione di queste mappe, è possibile imbattersi nelle famose attività endgame; queste sono:

Breach

Ritual

Expedition

Delirium

Questo non è tutto: i mostri che si incontrano all'interno dell'Atlas Of Worlds hanno dei drop esclusivi chiamati Tablets; questo si possono utilizzare presso le precursor towers per modificare parzialmente la morfologia delle mappe generate, così da aumentare il numero di mostri e potenziare le ricompense.

Tra gli altri drop esclusivi che si trovano all'interno di queste attività troviamo anche:

special coins : consumabili necessari per accedere alle prove di Sekhema (le prove per sbloccare le ascendancies)

: consumabili necessari per accedere alle prove di Sekhema (le prove per sbloccare le ascendancies) inscribed ultimatums: consumabili utilizzabili per accedere alla Utzaal Arena e alle conseguenti Prove del Caos (Trial Of Chaos)

Come funzionano gli eventi Breach

Gli eventi Breach si riconoscono poiché caratterizzati dalla presenza di impronte di mano sulla mappa di gioco; una volta raggiunge e una volta interagito con l'elemento lì presente quello che succede è che si rivelano i demoni nascosti all'interno del mondo di gioco. Questi vanno eliminati il più velocemente possibile, così da estendere il timer dell'evento e migliorare al massimo la qualità delle ricompense.

Queste sono di vario genere ma contegnoso principalmente catalyst, oggetti consumabili che servono ad aumentare la qualità dei gioielli migliorando l'efficacia dei modificatori lì presenti. Altra ricompensa esclusiva è rappresentata dagli anelli Breach, che quando potenziati possono arrivare a un miglioramento parametrico fino al 50% invece del 20% canonico.

Durante gli eventi Breach, inoltre, è possibile raccogliere un consumabile chiamato Splinter Breach che è possibile utilizzare per realizzare una Breachstone. Quest'ultima, se utilizzata al Realmgate, permette di acccedere a una mappa esclusiva dove sfidare Xesht "We Who Are One", il boss esclusivo del Breach con tutta una serie di drop unici molto interessanti.

Ogni volta che si elimina Xesht, inoltre, si ottengono dei Punti Atlas che si possono utilizzare per aumentare la difficoltà dell'Atlas Of World e degli eventi Breach, così da migliorare anche la qualità delle ricompense!

Come funzionano gli eventi Ritual

Sempre durante l'esplorazione delle mappe Atlas è possibile imbattersi nei Rituals, ovvero eventi in-map in cui i mostri resuscitano. Interagendo con il rituale il giocatore viene bloccato in un arena da un cerchio magico da cui può uscire soltanto dopo aver ucciso tutti quanti i mostri presenti all'interno dello stesso; al completamento del rituale il giocatore viene ricompensato con una valuta chiamata "Tribute".

Partecipando a un altro rituale sulla stessa mappa, il giocatore si troverà ad affrontare tutti i mostri uccisi in precedenza più quelli dell'evento attualmente in corso: un aumento netto della difficoltà necessario per poter ottenere ricompense più succose. Tra queste figurano gli omens, consumabili speciali che servono a migliorare gli effetti delle risorse per craftare equipaggiamenti più potenti! Ad esempio consumare un omen of dextral annulment permette di far si che il prossimo orb of annulment utilizzato rimuova esclusivamente un modificatore di tipo suffix!

Completando sempre più rituals nel giro di una singola partita aumentano le possibilità di Spawn del boss King In The Mist che, se sconfitto, permetterà di ottenere un bottino in punti Atlas, gli stessi che servono per poter attivare dei modificatori per le attività endgame così da aumentare la difficoltà e ottenere, in cambio, migliori ricompense.

Come funzionano le expedition

Le expedition sono attività collaborativa in cui il giocatore, collaborando con i Kalguraan, deve riportare alla luce i resti di un’antica civiltà.

Gli scavi vanno eseguiti interagendo con degli esplosivi piazzati per tutta quanta la mappa e possono portare all'insorgenza di una tra queste 3 situazioni:

spawnano mostri

spawnano tesori

spawna un remnant il remnant se attivato aumenta la difficoltà della spedizione che si palesa, all'esplosione successiva, in più mostri o tesori di migliore qualità.



Esistono anche eventi expedition di grandi dimensioni chiamati "expedition logbook"; questi avvengono su mappe di grandi dimensioni con una montagna di cariche esplosive, tesori e mostri. Durante le ultime fasi, però, è possibile anche incontrare Olroth, un boss esclusivo che se sconfitto permette di ottenere i soliti punti atlas con il quale aumentare ulteriormente la difficoltà e migliorare le ricompense.

Una caratteristica esclusiva delle spedizioni è la possibilità di commerciare con i Kalgururan, così da accedere al loro loot esclusivo. I mercanti possono essere "potenziati" con i punti atlas così da migliorare la loro dotazione e sono così divisi:

Rog: vende equipaggiamento

vende equipaggiamento Tujen : vende gioielli

: vende gioielli Gwennem : vende armi

: vende armi Dannig: vende altri manufatti (ed è anche l'unico non potenziabile)

Come funzionano gli eventi Delirium

Quando una mappa è interessata dal Delirium, una nebbia grigio-argentata avvolge l'intera area e la voce di Tang'Mazu risuona per l'etere. Questa combinazione di fattori rende i nemici più forti e le ricompense più succose, con un progressivo aumento di difficoltà e qualità tanto più ci si addentra nella nebbia.

Durante questi eventi il giocatore ha un obbiettivo semplice: eliminare tutti gli avversari presenti prima che il timer si esaurisca; questo permetterà al giocatore di ottenere le Distilled Emotions, consumabili speciali che si possono utilizzare per potenziare mappe e oggetti aggiungendo nodi all'albero delle abilità passive.

Questo tipo di potenziamento è molto importante in quanto permette al giocatore di accedere a passive fuori dalla portata della propria classe, offrendo una maggiore efficienza nell'utilizzo dei punti talento. In alternativa, usando le Distilled Emotions, è possibile potenziare l'evento Delirium aumentandone la difficoltà e migliorandone le ricompense.

Eliminando i mostri durante un evento Delirium è possibile raccogliere un consumabile chiamato Simulacrum Splinters; raccogliendone diversi è possibile craftare un oggetto chiamato Simulacrum che, se utilizzato, permetterà di accedere a un evento nell'evento in cui per un massimo di 15 ondate è necessario affrontare nemici sempre più difficili, con ricompense sempre più importanti e interessanti.

Attenzione che le ultime ondate di Delirium possono far spawnare boss potenziati dalla nebbia tossica ma anche aumentare il numero di punti Atlas per completamento del Simulacrum; con questi è possibile aumentare ancora di più la difficoltà dell'evento così da migliorare la qualità delle ricompense!