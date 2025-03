Path of Exile 2 Dawn of the Hunt | Ancora più grande

Qualche mese fa vi avevamo raccontato del nostro primo approccio con Path of Exile 2 con parole a dir poco entusiaste, arrivando addirittura a definirlo come l’inizio di una nuova era per gli ARPG. Dichiarazioni sicuramente forti, ma ampiamente supportate dall’immensa qualità di un’opera tra l’altro in early access e, di conseguenza, ancora lontana dalla sua forma finale.

Una situazione destinata a diventare ancora più rosea tra qualche giorno, in concomitanza con il rilascio del grosso aggiornamento Dawn of the Hunt previsto per il prossimo 4 aprile. Una nuova classe, ascensioni inedite, un endgame espanso e tante altre migliorie: Path of Exile 2 sembra insomma proprio essere in procinto di diventare ancora più grosso.

La versatilità della cacciatrice

La novità principale dell’aggiornamento è sicuramente l’introduzione della nuova classe Huntress, che permette di vivere le sfide del gioco in un modo completamente nuovo. Si tratta di una classe basata su un concetto particolare, ossia sull’amalgamare insieme all’interno di un unico eroe la possibilità di eccellere sia nei combattimenti a distanza che in quelli melee. La lancia a disposizione della Huntress può infatti essere utilizzata sia come strumento per colpire gli avversari più vicini che per essere scagliata contro quelli più distanti, facendo convergere in essa il meglio dei due metodi di combattimento.

I fulminei movimenti dello strumento d’offesa di questa nuova classe sono poi in grado generare dei piccoli tornadi, che possono creare disordine tra le schiera nemiche ed essere anche infusi con altri elementi per dare il via a spettacolari e temibili attacchi. Altra peculiarità della Huntress è quella di poter sfruttare il parry e deviare così i colpi nemici. Bloccare un assalto avversario permetterà di stunnare il malcapitato opponente e infliggerli danni aggiuntivi con il nostro prossimo affondo. Attenzione però a non abusare di tale tattica, dato che un numero eccessivo di parry ci lascerà esausti e inermi dinnanzi ai feroci mostri che riempiono le lande di Path of Exile 2.

L’Huntress avrà poi l’abilità di evocare dei companion in grado di supportarci negli scontri e anche di assorbire i poteri dei nemici per utilizzarli nei frangenti successivi. Il tutto grazie a una ventina abbondante di nuove skill, pronte a essere combinate e sfruttate nel migliore dei modi. Una classe, insomma, dotata di diversi assi nella manica e che pare davvero divertente da utilizzare, grazie a uno stile di gioco dinamico e veloce, fatto di salti e affondi.

Tanti nuovi contenuti

Pure gli aficionados alle classi presenti fin dal lancio di Path of Exile 2 troveranno pane per i propri denti in Dawn of the Hunt. L’aggiornamento porterà infatti con sé anche cinque nuove ascensioni, capaci di aprire il palcoscenico a stili di gioco e tattiche sempre nuove. Il Mercenario, ad esempio, potrà ascendere a Tactician e ottenere così tutta una serie di abilità uniche, come quella che permette di scagliare stuoli di dardi contro gli avversari a mo’ di fuoco di soppressione.

Svariate sono anche le nuove support gems introdotte, ognuna con abilità inedite. Ve n’è ad esempio una che consente di consumare i cadaveri nemici per ottenere più danni da caos, mentre un’altra potenzia drasticamente le nostre abilità offensive più siamo vicini all’essere stunnati da un avversario.

Non mancheranno poi oltre cento nuovi item unici, molti dei quali pensati soprattutto per i giocatori di alto livello che hanno già visto la maggior parte di quello che Path of Exile 2 ha per ora da offrire. Tra di essi uno scudo che permette di effettuare il parry pure sui proiettili nemici o un’armatura particolarmente adatta a tutti coloro che fanno ambio uso degli elementi nella propria build.

Una serie di elementi e aggiunte che spingono ulteriormente il piede sull’acceleratore per quanto riguarda la creazione di build sempre più potenti e stravaganti in Path of Exile 2. Uno dei principali punti di forza del gioco, come sa bene lo stesso Jonathan Rogers, game director di Path of Exile 2, che ha dichiarato di non vedere l’ora di scoprire cosa la community si inventerà con tutte queste nuove possibilità di personalizzazione.

Nemici, sfide e boss

Dawn of the Hunt andrà inoltre a espandere l’endgame del titolo di Grinding Gear Games, arricchendolo con 7 nuove mappe con tanto di sfide, ricompense, boss e avversari creati ex-novo. Non mancano neanche nuove quest, come quella che ci vedrà intenti a correre dietro una serie di spiriti misteriosi che potenziano le già di per sé agguerrite creature di Path of Exile 2 di buff sempre differenti. Riuscire a seguirli per tutto il loro percorso permetterà ovviamente di ottenere ricche ricompense.

Impossibile non citare poi un nuovo sistema di crafting, che permette di combinare insieme due armi per ottenerne una dotata delle loro migliori abilità congiunte. Presenti, infine, numerosi miglioramenti diffusi un po’ ovunque, che rendono ad esempio i Pinnacle boss meno frustranti da affrontare.

Per saperne di più a riguardo non ci resta che aspettare poco più di una settimana, ossia fino al prossimo 4 aprile quando Dawn of the Hunt sbarcherà su Path of Exile 2, ma quello che ci è stato mostrato pare essere in ogni modo sicuramente promettente e in grado di far fare un ulteriore passo in avanti all'opera di Grinding Gear Games.