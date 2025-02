Perfect Dark dovrebbe arrivare anche su PS5 e Switch 2

Un annuncio di lavoro di The Initiative, lo studio di sviluppo di Microsoft, avrebbe confermato l'uscita multipiattaforma del nuovo capitolo di Perfect Dark. L'offerta, per un responsabile del rendering, richiede competenze per "supportare più piattaforme", alimentando l'ipotesi sull'arrivo del gioco su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, oltre che su PC, Xbox Series X/S e, ovviamente, Xbox Game Pass.

Sebbene l'annuncio non menzioni esplicitamente altre console, si inserisce nel contesto della recente strategia multipiattaforma di Microsoft. La casa di Redmond ha infatti annunciato l'arrivo di titoli precedentemente esclusivi, come Forza Horizon 5 e Indiana Jones e l'antico Cerchio, su PlayStation 5.

La strategia di Xbox sulla pubblicazione dei suoi giochi è ormai chiara.

Questa mossa rappresenta un'ulteriore conferma di quello che sarà, da ora in poi, l'approccio di Microsoft nel mercato videoludico, puntando a raggiungere un pubblico più ampio che vada oltre l'ecosistema Xbox.

Tuttavia, è importante sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo all'effettiva pubblicazione di Perfect Dark su piattaforme diverse da Xbox e PC, anche se la recente intervista a Phil spencer, dove ha dichiarato che non ha intenzione di vincolare un gioco a una singola piattaforma, o ecosistema, confermando che Xbox sta diventando, a tutti gli effetti, un publisher "Third Party", era già stata parecchio chiara in merito alla situazione.

La conferma che Forza Horizon 5 arriverà su PS5 durante la primavera, inoltre, ha solo che confermato anche le teorie che volevano Xbox intenta a pubblicare anche le sue esclusive meno recenti sulle piattaforme da gioco della concorrenza.

Questa strategia di Xbox, che negli ultimi giorni ha generato dozzine di leak al limite del fantascientifico, sta stravolgendo le dinamiche competitive tra i principali attori dell'industria videoludica. Vi basti pensare che Xbox, nel mese di dicembre, anche grazie a Call of Duty è diventato il primo publisher al mondo per introiti, incassando circa mezzo miliardo di dollari con la sua visione più aperta e meno legata a un passato che sembra essere sempre più lontano.