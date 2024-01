Migliori hard disk esterni PS5 (gennaio 2024)

State cercando un modo per non dover cancellare ogni volta dei giochi dalla vostra amata PlayStation 5 per fare spazio ad altri? Se avete risposto affermativamente siete capitati proprio nel posto giusto. In questa guida all'acquisto troverete infatti quelli che sono i migliori hard disk esterni per PS5, ossia dei prodotti in grado di aumentare a dismisura la capienza della vostra console e, soprattutto, di farlo in modo estremamente veloce. Dal più performante a quello contraddistinto dal miglior rapporto qualità-prezzo: qualsiasi siano le vostre esigenze in questo articolo troverete la risposta, insieme anche a un'utile guida per orientarvi meglio in questo mondo.

In questa guida, aggiornata a gennaio 2024, abbiamo rivisto completamente il pezzo e aggiornato tutti i link acquisto per garantirvi le migliori scelte.

In questo aggiornamento siamo andati a sistemare e a rendere ancor più convenienti i link ai vari articoli proposti, in modo tale da permettervi di acquistare prodotti di buona qualità senza spendere troppo.

Ma perché acquistare degli hard disk esterni per PS5? Beh, soprattutto come accennato in precedenza per conservare un numero maggiore di titoli all'interno della vostra console. Se non amate cancellare dalla PS5 la vostra collezione digitale e non volete ricorrere a un nuovo SSD interno, potete infatti tenere i giochi comodamente riposti in un HD esterno. I giochi collocati in questa memoria, però, potranno essere soltanto archiviati e per essere avviati dovranno essere necessariamente spostati nell'unità SSD interna. Acquistare un HD esterno è sicuramente molto più economico e semplice di prendere un SSD da montare internamente. Inoltre, visto che non deve far girare i giochi ma solo archiviarli, non avete bisogno che il vostro HD sia super veloce, vi basta che funzioni al meglio e, soprattutto, che sia affidabile. Ecco quindi i migliori hard disk esterni per PS5 che facilitano questa procedura, con dispositivi adatti a tutte le tasche e prodotti in più tagli di memoria.

Nel caso foste interessati agli HD per le console della scorsa generazione invece, potete trovare anche quella che è la nostra guida ai migliori Hard Disk esterni PS4 e Xbox One. Bando però ora alle ciance e immergiamoci in quelli che sono i migliori hard disk esterni per PS5.

Come scegliere tra i migliori hard disk esterni per PS5

Non c'è un hard disk esterno per PS5 perfetto per tutti, ma c'è tutta una serie di fattori che può aiutarvi a scegliere il dispositivo che più fa al caso vostro. Di seguito trovate infatti tutte le caratteristiche che ci hanno aiutato a comporre questa selezione e che speriamo vi aiutino ad orientarvi tra i numerosi dispositivi d'archiviazione presenti sul mercato.

Spazio di archiviazione

Cominciamo con una delle caratteristiche principali ovvero lo spazio d'archiviazione. In questo caso la scelta è prettamente personale: avete bisogno di tanto o poco spazio? Per capirlo, vi basterà semplicemente fare una semplice analisi del peso dei vostri giochi preferiti o della vostra collezione attuale. Se, ad esempio, siete giocatori assidui di indie game e vi piace averli tutti disponibili nel vostro archivio, allora avrete bisogno di un HD dalle dimensioni più modeste. Se però siete appassionati di tripla A, allora dovrete scegliere un taglio di memoria molto spazioso visto che ci sono alcuni grandi titoli che possono arrivare a pesare anche oltre i 100 GB.

In linea di massima noi vi consigliamo di stare nel mezzo e scegliere un HD di almeno un TB così da trovarvi bene in qualsiasi situazione e poter archiviare tantissimi giochi sia che si tratti di tripla A sia che si tratti di titoli meno pesanti. Ricordate infine che non potrete comunque lanciare i giochi dal vostro dispositivo esterno, nemmeno se scegliete un SSD. Per avere giochi sempre pronti all'uso l'unico metodo è installare un SSD interno a PS5. Questo infatti diventerà una nuova memoria per la vostra console che non avvertirà differenze con quella di base.

Velocità di lettura

La velocità di lettura, invece, determina i tempi di reazione dei titoli: più è bassa, più andrà a rilento la lettura dei vostri giochi e quindi avrete tempi di trasferimento molto più lunghi. Per non avere problemi di sorta, attestatevi ad un valore non inferiore ai 100 Megabyte per secondo per la scelta del vostro HD e se volete qualcosa di ancora più veloce forse è meglio acquistare un SSD e tagliare la testa a qualsiasi rallentamento, qui trovate i più veloci per PS5. Se comunque siete abituati ad eseguire il procedimento di trasferimento in tempi di pausa, non c'è bisogno di puntare sull'HD più veloce del mercato, soprattutto se volete anche risparmiare qualcosina. Nel caso decidiate di proseguire con l'acquisto di uno tra i migliori hard disk esterni per PS5 non sottovalutate in ogni caso quella che è la velocità di scrittura.

Interfaccia connessione

Sembra oramai superfluo specificarlo visto che ogni HD moderno è dotato di una di queste porte ma, se il vostro hard disk sarà dotato di una porta USB 3.0, la velocità di scrittura sarà più rapida (fino ad una velocità di 5 Gbps). Cosa significa questo? Che vi permetterà di trasferire molto più velocemente i vostri giochi PS5 sulla memoria interna, in modo tale che l'HD appena acquistato non sia solo un comodo archivio di archiviazione ma una vera e propria macchina in grado di venirvi incontro con i trasferimenti e la gestione dei vostri giochi.

Insomma, oltre alla capacità di archiviazione e alla velocità di lettura, che sono si elementi importantissimi per la vostra scelta, date un'occhiata anche a quella che è l'interfaccia di connessione supportata dal dispositivo che state per acquistare. Una porta USB 3.0, ve lo assicuriamo, diminuirà nettamente i tempi morti.

SSD o HD?

Una domanda che sicuramente vi sarete fatti nel cercare una memoria esterna per PS5. Ormai gli HD stanno quasi sparendo sostituiti dai più performanti e veloci SSD, questo però non significa che gli SSD siano necessariamente migliori. Potete acquistare un SSD esterno per PS5 ma il prezzo è vicino ad uno di quelli interni quindi meglio scegliere questi secondi per archiviare giochi che possono anche essere giocati senza trasferimento. Inoltre, l'SSD è una memoria che per natura è fatta per lavorare e quindi far girare programmi, non per archiviare e poi cancellare continuamente software. Rispetto all'HD tende infatti a deteriorarsi nel tempo con le varie riscritture che si operano con la cancellazione dei giochi. L'HD invece è più affidabile e potrebbe durare un decennio senza alcun problema, soprattutto se è di un buon brand.

Brand migliori

Inutile dirvi che i brand leader nel settore delle memorie sono Seagate e Western Digital. La prima azienda produce persino HD esterni ufficiali dedicati alle console Microsoft e Sony, mentre la seconda è una delle aziende più affidabili del mercato quando si parla di HD o SSD. Ci sono poi brand "minori" perché oramai quasi tutti i brand di tecnologia producono dispositivi di archiviazione. Toshiba e Maxone sono due di questi, forse il primo è più rinomato mentre il secondo non vi sarà capitato di sentirlo molte volte. Nonostante questo se il vostro obiettivo è risparmiare potrebbe offrirvi ottime possibilità di risparmio e sicuramente una discreta affidabilità.

Ovviamente non basatevi solamente sul brand prima di procedere all'acquisto, onde evitare di spendere troppo per qualcosa che non è di vostra necessità, ma vedetelo più che altro come un qualcosa che vi da una garanzia e una sicurezza maggiore. Viceversa, se trovate qualche prodotto sulla carta interessante ma di un marchio sconosciuto non bocciatelo istantaneamente ma provate a cercarlo su internet, in modo tale da verificarne con qualche recensione l'effettiva validità.

Prezzo consigliato

I prezzi degli HD esterni sono in calo e se non volete il più veloce e nemmeno quello della marca più in voga, con 50 euro circa riuscite a portarvi a casa ben 2 TB di HD. Una cosa impensabile già solo per l'anno scorso. Se invece volete il massimo del settore e quindi un Seagate o un Western Digital allora il prezzo sale, sempre per 2TB, e avrete bisogno di quasi 100 euro per portarvene a casa uno. Con la spesa aggiuntiva però vi porterete a casa anche una qualità che nessun altro produttore può darvi.

Certo, non si tratta di bruscolini ma se vi aspettavate di spendere diverse centinaia di euro la situazione è fortunatamente migliore rispetto a qualche anno fa. Aumentare l'archiviazione della propria PlayStation, insomma, non è mai stato così semplice ed economico come ora.