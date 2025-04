Cyberpunk 2077 su Switch 2 farò ampio uso del DLSS

La conferma ufficiale è arrivata direttamente da CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 utilizzerà la tecnologia DLSS di NVIDIA, segnando un importante traguardo per la futura ammiraglia del colosso di Kyoto.. Attraverso un comunicato dettagliato inviato alla redazione di Digital Foundry, lo studio polacco ha rivelato che tutte le modalità grafiche del gioco sfrutteranno questa tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, rappresentando il primo titolo ufficialmente confermato ad implementarla sul nuovo hardware Nintendo. Questa soluzione consentirà di raggiungere prestazioni e risoluzioni altrimenti impossibili per un titolo così esigente su hardware portatile, aprendo nuove prospettive per la futura console.

"Stiamo utilizzando una versione di DLSS specificamente ottimizzata per l'hardware di Nintendo Switch 2, che sfrutta i core Tensor di NVIDIA integrati nella console", ha spiegato un portavoce dello studio. "Questa tecnologia sarà attiva in tutte le modalità di gioco, sia quando si utilizza la console in formato portatile, sia quando è collegata al televisore, con variazioni calibrate per privilegiare qualità o prestazioni secondo le preferenze del giocatore."

L'implementazione di questa tecnologia rappresenta un significativo passo in avanti per l'ecosistema Nintendo, tradizionalmente considerato meno potente rispetto alle controparti di Sony e Microsoft, ma ora apparentemente pronto ad accogliere titoli tecnicamente impegnativi grazie alle soluzioni di upscaling intelligente.

Lo studio polacco ha fornito dettagli precisi sulle diverse modalità grafiche disponibili, progettate per adattarsi alle varie condizioni d'uso della console ibrida. Quando collegata al dock per la visualizzazione su televisore, Cyberpunk 2077 offrirà due opzioni distinte: una modalità Qualità che privilegia la fedeltà visiva, mantenendo 30 fotogrammi al secondo, e una modalità Prestazioni che raggiunge i 40 fps. In entrambi i casi, il gioco punta a una risoluzione di 1080p, ottenuta mediante un sistema di risoluzione dinamica in combinazione con l'upscaling DLSS.

Quando utilizzata in modalità portatile, la console manterrà lo stesso approccio dual-mode, con alcune necessarie modifiche. L'opzione Qualità continuerà a offrire una risoluzione di 1080p a 30 fps anche sullo schermo integrato, mentre la modalità Prestazioni ridurrà la risoluzione a 720p per garantire comunque i 40 fps di fluidità.

Secondo quanto riferito da CD Projekt RED a Digital Foundry, il fattore di scaling tramite DLSS "può variare da 2x o superiore per asse". Questo significa che, nella pratica, la risoluzione di rendering effettiva potrebbe oscillare notevolmente. Gli esperti di Digital Foundry stimano che, nelle situazioni più impegnative, la risoluzione nativa potrebbe scendere fino a 540p per poi essere upscalata a 1080p nella modalità Qualità, mentre nella modalità Prestazioni in portatile si potrebbe partire da un minimo di 360p fino ai 720p visualizzati sullo schermo.

Questa implementazione rappresenta un notevole traguardo tecnico, considerando la complessità e le esigenze hardware dell'originale Cyberpunk 2077, un titolo che ha messo alla prova anche console di precedente generazione come PlayStation 4 e Xbox One. La presenza del DLSS su Switch 2 suggerisce che Nintendo abbia stretto una partnership significativa con NVIDIA, posizionando la sua prossima console come una piattaforma tecnologicamente più avanzata rispetto al suo predecessore.

Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato ulteriori dettagli sulle differenze in termini di contenuti o funzionalità rispetto alle versioni per console di attuale generazione, ma la conferma dell'utilizzo del DLSS rappresenta già un importante indizio sulle capacità tecniche che caratterizzeranno la prossima generazione di hardware Nintendo.