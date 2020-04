Persona 5 Royal, l’adattamento italiano cita anche la serie cult Adrian

Non sarà stato un successo come in quello dei videogiochi lo è stato Persona 5 Royal ma la serie animata Adrian ha generato una serie di meme che per mesi sono circolati su internet e che adesso sono finiti anche nell’adattamento italiano del titolo Atlus. La citazione è stata segnalata in un post su Facebook dell’utente Luca Dori Salvadori che mostra anche una schermata del gioco. Per capire la citazione, meglio partire dalla serie Adrian.

In una scena della serie animata trasmessa su Mediaset, Adrian cantava, ad un certo punto, I want to know, brano incluso nel 16/esimo album di Celentano Svalutation pubblicato nel ’76. Il ritornello è finito proprio in una schermata di Persona 5 Royal. Sul Phan-Site dei Fantasmi ad un certo punto c’è un sondaggio sulle azioni del gruppo e uno dei commenti anonimi è stato “Ai uont ciu nò”, riferimento alla pronuncia particolarmente italiana del ritornello inglese da parte del “molleggiato”.

Adrian ma ha il gameplay di Persona 5 Metto la versione completa anche su Facebook dato che su YouTube c'è il rischio copyright. Publiée par IlCirox sur Vendredi 25 janvier 2019

Ma com’è avvenuto il passaggio dalla serie Adrian a Persona 5 Royal? Come ricostruisce il sito Akiba Gamers, il meme di Adrian e Persona 5 era cominciato con ilCirox che su Facebook aveva pubblicato il video dall’esplicito titolo Adrian ma ha il gameplay di Persona 5 in cui mostrava alcune scene della serie Adrian con i menu tratti dal titolo Atlus. Da qui probabilmente la scelta degli adattatori di citare anche Adrian nell’adattamento (per la prima volta in italiano per il gioco come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione) di Persona 5 Royal.

I riferimenti pop non sono di certo una novità negli adattamenti occidentali. Un caso emblematico e che all’epoca fece scuola fu quello della serie Phoenix Wright che nella versione americana, molto curata, poteva contare su un adattamento che conteneva varie citazioni della cultura pop dell’epoca come i film di Star Wars, le canzoni di Kelis, il film 300 e il lungometraggio animato Ghost in the Shell.