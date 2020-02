Persona 5 Royal: un video ci presenta tutte le novità

Persona 5 è stato sicuramente il titolo JRPG più chiacchierato degli ultimi anni, grazie soprattutto alla enorme presa che ha fatto sull pubblico occidentale. Il titolo targato Atlus è stato quindi uno dei più amati dal brand Persona, tanto che ha portato gli sviluppatori a proporre due diversi spin off del quinto capitolo: Persona 5 Dancing in Starlight, un rhythm game, e Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un particolare titolo creato dagli autori di Dinasty Warriors, in arrivo il 20 febbraio in Giappone.

A marzo uscirà oltretutto Persona 5 Royal una rivisitazione con contenuti extra del gioco originale: ovvero una nuova storia con un nuovo personaggio chiamato Kasumi Yoshizawa che aiuterà ad ampliare la storyline di questo già più che longevo titolo. Atlus ha appena pubblico un trailer in cui Morgana, il famoso felino della serie, ci introdurrà tutte le novità della del videogioco targato Atlus. Qui sotto potete gustarvi quindi il filmato.

Possiamo notare dal trailer una gradita novità: “La tana dei ladri”, una nuova hub per i Phantom Thieves la quale potrà essere decorata con oggetti vari tra cui statue dei Persona o anche dei membri del team. Potrete ascoltare anche conversazioni tra i membri dell’equipaggio come succede ad esempio con la serie di Fire Emblem.

Ricordiamo che Persona 5 Royal uscirà il prossimo 31 marzo in esclusiva PlayStation 4, tra le più grandi novità probabilmente c’è l’attesa traduzione in italiano che sicuramente farà felici molti videogiocatori. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a Persona 5? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Atlus.