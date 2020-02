Persona 5 Royal su Nintendo Switch: Atlus continua a voler conoscere il parere dei giocatori

Persona 5 è stato un vero e proprio successo per Atlus. Il quinto capitolo di quello che all’inizio era uno spin off del brand di Shin Megami Tensei, ha fatto raggiungere al brand uno stato d’importanza mondiale. Al momento la compagnia giapponese sta interpellando la community di videogiocatori di Nintendo Switch per tastare la volontà dei videogiocatori nel mettere le mani sul porting di Persona 5 Royal anche su Nintendo Switch.

Durante l’evento anteprima dedicato a Persona 5 Royal, Ari Advincula di Atlus ha scambiato qualche parola con la redazione di IGN USA, dichiarando che l’arrivo della propria saga JRPG su Nintendo Switch non è affatto così improbabile, e sta tutto alla volontà dei giocatori.

Advincula ha in seguito dichiarato che è consapevole del forte desiderio dei giocatori nel vedere l’arrivo della saga di Persona anche su altre piattaforme. Per quanto riguarda il porting di Persona 5 Royale su Nintendo Switch, Advincula ha affermato che “i giocatori devono continuare a farci sapere quello che voglio. È importante per noi che la community possa esprimere sempre la propria opinione”.

La possibilità che il quinto amatissimo capitolo di Persona approdi anche su altre piattaforme è quindi molto concreta. Nel frattempo Persona 5 Royal è atteso in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 31 marzo, mentre Persona 5 Scramble uscirà il 20 febbraio su PlayStation 4 e Nintendo Switch in Giappone. Quanto siete fiduciosi per l’arrivo di Persona 5 su Nintendo Switch?