Phasmophobia è il gioco del momento su Steam, battuto Among Us

Negli ultimi anni abbiamo notato quanto i giochi si diversificano tra di loro, facendo leva principalmente sul divertimento e sulla cooperativa. Steam è una piattaforma unica nel suo genere al suo interno possiamo trovare progetti amatoriali davvero orrendi mentre altri davvero ben fatti che suscitano l’interesse del pubblico e di Twitch visto che negli ultimi mesi la piattaforma viola sta avendo un enorme successo. Prendendo come punto di riferimento quest’ultima, abbiamo notato che i titoli più in voca del momento sono Among Us e Phasmophobia. Il primo, sviluppato da un team di sole tre persone due anni fa, è riuscito a prendere piede solo grazie agli streamer, il secondo invece è un titolo unico nel suo genere che in questi giorni si è portato al primo posto delle vendite.

Il gioco indipendente sviluppato da una sola persona sta macinando record su record. Al suo picco riuscì addirittura a raggiungere quota 85.000 giocatori connessi in contemporanea, una cosa davvero folle. Se Phasmophobia ha avuto questo successo lo deve in primis a Twitch ma in secondo luogo al suo gameplay cooperativo. In sostanza, faremo parte di un gruppo di cacciatori di fantasmi alle prese con spiriti ed altre entità. La cooperativa è fondamentale, questa ci aiuterà a finire presto la nostra missioni con sub quest annesse. La possibilità di parlare tra di noi ed il suo alto livello di rigiocabilità hanno portato Phasmophobia sulle vette del “Monte Steam“. Inutile dirlo, il gioco risulta essere estremamente divertente giocato in compagnia, le reazioni risultano essere davvero esilaranti.

Vista anche la popolarità sulla piattaforma viola ed ai video di Jumpscare annessi (che stanno piano piano ritornando di moda), Phasmophobia proprio in questi giorni è diventato il gioco più venduto su Steam, superando Among Us (altro fenomeno di Twitch) e Baldur’s Gate 3 (che fino a poco tempo fa era saldo in vetta). Lo sviluppatore non ha ancora dichiarato nulla a riguardo o qualcosa sui piani futuri, fatto sta che il titolo è diventato un fenomeno vero e proprio, per giunta a cavallo con Halloween. Sarà un caso?.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Phasmophobia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo titolo.