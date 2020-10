Baldur’s Gate 3: giocando avete firmato un patto con Larian senza saperlo

Baldur’s Gate 3 sembra essere uno dei giochi più interessanti in arrivo sul mercato. Il pubblico ha risposto molto bene all’uscita dell’Accesso Anticipato, almeno stando alle dichiarazioni degli sviluppatori. Larian, lo sviluppatore, è dopotutto noto per i suoi GDR di alta qualità e per le sue trovate geniali. Con il nuovo gioco ambientato nei Forgotten Realms, il team se ne inventata un’altra, questa volta legata alle condizioni di utilizzo. Di cosa parliamo?

Nelle condizioni di utilizzo di Baldur’s Gate 3 possiamo leggere le seguenti parole: “Accettando questo patto, ottieni una missione supplementare che è quella di inviare a Larian la registrazione di una tua esecuzione di una lirica, di una canzone, di un testo, di un poema o di una danza performativa che esalti il tuo interesse per i Forgotten Realms.

Se rifiuti di prendere la missione o di portarla a compimento entro i primi tre inverni post accettazione del patto, rinunci alla fama e alla fortuna, o all’infamia, che deriva dall’essere uno dei fondatori della nostra Gilda dei Grandi Geni. Con la presente concedi a Larian Studios la licenza globale, perpetua e senza royalty di condividere le tue registrazioni nei canali social di Larian Studios.”

In pratica, si tratta di un contest di canto e ballo. Si potrebbe quasi dire che è dedicato ai veri e propri bardi, non a quelli digitali. Ovviamente nessuno è costretto, ma siamo certi che pian piano spunteranno video di questo tipo.

Si tratta di una trovata abbastanza furba da parte di Larian: nascondendola in questo modo nelle condizioni di utilizzo diventerà subito famosa e particolare, quindi sempre di più la condivideranno e tanti parteciperanno.

I video creati dagli utenti saranno una perfetta pubblicità per il gioco, il tutto senza “spese” da parte degli sviluppatori. Al tempo stesso, è un’occasione per i content creator emergenti di farsi notare dal pubblico.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile su PC e Google Stadia in formato Accesso Anticipato.