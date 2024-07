Volete giocare a Phasmophobia? Compratelo ora prima che il prezzo aumenti

Kinetic Games ha recentemente annunciato che Phasmophobia, il loro celebre gioco horror multiplayer, verrà lanciato su PS5, Xbox Series X|S e PlayStation VR2 nel mese di ottobre.

Questo annuncio arriva con un anno di ritardo rispetto alla previsione originale. Il motivo di questo ritardo è da ritrovarsi in una serie di imprevisti, fra i quali un incendio che ha danneggiato la sede di Kinetic Games, influenzando l'avanzamento dei lavori.

L'arrivo di Phasmophobia su console, però, definirà anche l'uscita dal periodo di Early Access, il che comporterà un rincaro del prezzo del gioco, che sarà disponibile al costo di 19,99 € sia per console che per la versione PC, attualmente disponibile su Steam a poco meno di 12€.

Tale incremento è motivato, secondo gli sviluppatori, dall'ampliamento significativo dei contenuti dal 2020, anno di inizio dell'accesso anticipato, a oggi.

Nel corso dell'anno aumenteremo il prezzo di Phasmophobia su tutte le piattaforme, portandolo a 19,99 dollari. A causa della quantità di contenuti e di tempo di gioco aggiunti dall'inizio dell'accesso anticipato, riteniamo che questo sia un aumento equo Kinetic Games

Phasmophobia, per chi non lo conoscesse, pone i giocatori nei panni di un gruppo di quattro investigatori del paranormale, incaricati di esplorare luoghi infestati per raccogliere prove di attività soprannaturali.

Utilizzando strumenti specializzati, il team deve identificare correttamente il tipo di entità spettrale presente nella mappa di gioco, cercando di sopravvivere agli incontri con i fantasmi.

Più denaro si guadagnerà con le investigazioni, maggiori saranno gli strumenti che si potranno acquistare per rendere le indagini sempre più semplici e rapide.

La decisione di posticipare il lancio della versione console, e di aumentare il prezzo, è vista come una necessità per garantire che il gioco raggiunga gli elevati standard di qualità desiderati dall'azienda e possa offrire un'esperienza di gioco ottimale, e definitiva, a tutti gli utenti.