Platinum Games: il sito conferma l’annuncio di altri 3 titoli oltre The Wonderful 101

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato l’apparizione di un misterioso sito web pubblicato da Platinum Games. Sul sito capeggia il numero 4, e fino a questo momento non ne conoscevamo il reale significato, ma dopo qualche ora è subito diventato tutto più cristallino. Nella serata di ieri è arrivato il primo di quattro annunci, il ritorno di The Wonderful 101 tramite una campagna Kickstarter partita col botto, che in sole 2 ore ha fatto raggiungere il primo traguardo di produzione, riportare il titolo originario WiiU su Nintendo Switch.

Se la campagna andrà per il meglio nella sua totalità, The Wonderful 101 uscirà per la prima volta anche al di fuori delle piattaforme Nintendo, sbarcando su PlayStation 4 e PC, ma non è tutto, anzi, questo è solo l’inizio. Il sito web apparso ieri si è aggiornato, svelando che The Wonderful 101 era solo il primo di quattro annunci che Platinum Games ha in serbo per noi. La pagina conferma che i restanti tre nuovi annunci promessi arriveranno presto, senza che venga fornito però alcun periodo temporale in cui aspettarsi nessuno di essi.

Platinum Games aveva dichiarato proprio all’inizio di quest’anno che il 2020 sarebbe stato un grande anno per lo studio giapponese, e l’investimento di capitale che hanno ricevuto da Tencent significa che sono pronti a mantenere questa promessa. Non è facile provare a intuire di cosa tratteranno nello specifico i prossimi tre annunci, ma sappiamo dalle recenti dichiarazioni che lo studio di Osaka sta lavorando a un progetto molto particolare e unico rispetto a tutto ciò che hanno prodotto fino a questo momento.

Non ci resta quindi che aspettare, e scoprire verso quali orizzonti ci porterà Platinum Games; senza dimenticarci che il team ha già in cantiere altri due titoli molto attesi quali: Bayonetta 3 e Babylon’s Fall. Che tipo di annunci vi aspettate per i prossimi 3 titoli ancora sconosciuti targati Platinum?