PlayStation 5: il Dualshock 5 sarà utilizzabile anche su PS4?

Tra i molteplici rumor che sono stati condivisi in rete in questi ultimi mesi, c’è stato ampio spazio per parlare del controller che verrà utilizzato su PlayStation 5. Sappiamo che il Dualshock 5 sarà dotato di trigger adattivi e di sensori aptici per dare ai giocatori delle sensazioni del tutto nuove e un immersione ancora più elevata durante le sessioni di gioco. Secondo una nuova voce di corridoio però sembrerebbe che il pad di PS5 sarà anche compatibile con la console Sony precedente, PlayStation 4.

Questo leak proviene da una tabella diffusa in rete dal sito francese PlayStation France. Questo schema sottolinea due elementi particolari: il primo si riferisce al nome che avrà il controller di PlayStation 5, ovvero semplicemente Dualshock 5. Il secondo punto si riferisce proprio alla compatibilità del nuovo pad con PS4.

Stando ad alcuni dei brevetti e delle immagini trapelate in rete, sembrerebbe che il controller di Ps5 presenterà anche un microfono incorporato, stick analogici più grandi e una serie di tasti posteriori. Mentre teniamo conto anche di questa nuova possibile funzione del pad di prossima generazione Sony, aspettiamo buone nuove sulla presentazione ufficiale di PlayStation 5.

Attualmente mancano ancora informazioni da parte di Sony su una possibile data o periodo per mostrare a tutto il mondo PS5. Ci dobbiamo accontentare del logo ufficiale, tutti gli altri dettagli rimangono solamente ipotizzabili fino al momento in cui verrà tutto rivelato. Come accogliereste la possibilità di utilizzare il prossimo Dualshock anche su PlayStation 4?