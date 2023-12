Migliori monitor 4K PS5 e Xbox Series X|S (dicembre 2023)

PlayStation 5 e Xbox Series X|S rappresentano le console attualmente più potenti sul mercato, nonché le migliori su cui godere dei titoli di nuova generazione. Ciò, però, è possibile solamente se si ha davanti agli occhi uno schermo capace di rendere giustizia alle funzionalità delle piattaforme: parliamo, ovviamente, dei monitor in 4K, vale a dire dotati di risoluzione 3840x2160p.

Nell'aggiornamento di dicembre 2023 abbiamo interamente modificato la guida per renderla più leggibile ai vostri occhi. Chiaramente abbiamo ricontrollato tutti i link e verificato i prezzi.

Ma quali sono queste funzionalità e perché sono fondamentali? Nella wiki che trovate subito dopo l'elenco dei prodotti vi raccontiamo tutto nel dettaglio, tuttavia vogliamo già accennarvi qualcosa in questa introduzione. PlayStation 5 e Xbox Series X sono due console dotate di porte HDMI 2.1, quindi con il pieno supporto al 4K 120Hz, e offrono agli utenti la possibilità di giocare utilizzando il VRR, una tecnologia che riduce al minimo i fenomeni di tearing e gestisce con grande abilità le oscillazioni del frame rate. Non manca, ovviamente, nemmeno il supporto per l'HDR, ormai indispensabile per apprezzare pienamente la conduzione artistica dei giochi che lo supportano. Capite bene, dunque, che non munirsi di uno schermo dotato di queste tecnologie vi farebbe apprezzare solamente in parte queste console e i giochi. Motivo per cui, all'interno di questa guida, vi suggeriamo degli schermi perfetti per sfruttare tutte queste caratteristiche.

Per questo, in questa nostra guida all’acquisto, vogliamo mostrarvi l’ampia scelta di monitor che si possono trovare attualmente online. Ecco quindi le migliori scelte sul mercato per quanto riguarda i monitor 4K da affiancare alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inoltre, vi consigliamo di dare uno sguardo anche alle guide ai monitor 2K o alle TV economiche per PS5 e Series X|S.

Come scegliere il miglior Monitor 4K per PS5 e Xbox Series X|S

Come avrete ben notato in questa guida all’acquisto, ogni modello che vi abbiamo proposto presenta delle differenze e delle caratteristiche che lo rendono unico e, allo stesso tempo, diverso dagli altri. Per scegliere al meglio il pannello che più si avvicina alle vostre esigenze è necessario conoscere al meglio alcune caratteristiche fondamentali. Vediamole insieme.

Che monitor ci vuole per PS5 e Xbox Series X?

L’ampiezza del pannello in pollici, per esempio, è un qualcosa da tenere assolutamente d’occhio prima di acquistare un monitor, che sia 4K o a risoluzione inferiore. I pollici vi permettono di capire subito senza troppa confusione se quel monitor si abbina nel modo giusto ai vostri spazi: se preferite giocare ad una certa distanza dal pannello, allora vi converrà puntare su un monitor dall’ampiezza maggiore; se invece non avete a disposizione uno spazio estremamente grande, è il caso di puntare anche su un pannello che si aggira tra i 27 e 28 pollici.

Quale risoluzione scegliere per PS5 e Xbox Series X?

Un altro degli aspetti che vanno tenuti d'occhio prima di acquistare un monitor, è la risoluzione. Da sola, questa caratteristica, è capace di innalzare il costo del monitor. Se siete in questa guida significa che giocare in 4K è una prerogativa primaria della vostra esperienza videoludica, e sebbene i prezzi di monitor in 4K siano abbastanza alti, è possibile trovare prodotti meno esosi, a patto di voler rinunciare a qualche specifica. Per cui, non disperate: anche attestandosi sui 400/500€ è possibile trovare un ottimo display da gioco.

HDR

L’HDR è una tecnologia che, ormai da qualche anno, è ben presente in molti dei monitor che si possono acquistare. Questa funzionalità permette di vedere colori ancora più vivi e realistici, donando alle nostre esperienze videoludiche una visione d’insieme davvero più coinvolgente. Considerando poi l'andazzo che ha preso il mercato dei videogiochi e, in generale, la tecnologia, parliamo di una caratteristica necessaria per apprezzare pienamente il comparto visivo di un gioco, persino quello estetico.

FreeSync e G-Sync

Oltre a queste, ci sono anche altre caratteristiche più tecniche che variano da modello a modello. Tra le più comuni è necessario menzionare anche il FreeSync e il G-Sync. Queste funzioni servono ad eliminare alcuni effetti visivi non proprio piacevoli: parliamo principalmente del tearing, un fenomeno che può verificarsi quando il refresh rate del televisore si allontana dal frame rate del gioco. Grazie a queste tecnologie, il problema viene risolto, e la vostra esperienza gaming tornerà ad essere più fluida e godibile.

Quanto influisce il monitor nel gaming?

Principalmente per un unico e grosso motivo: lo spazio a disposizione. Eh già, perché nonostante anche i TV stiano ormai raggiungendo dimensioni molto contenute (LG ha da poco lanciato un OLED da 42"), 27-28" rimangono ancora diagonali da monitor e, come confermano molti giocatori PC là fuori, anche le preferite. Il setup ideale di un appassionato di videogiochi, infatti, è quasi sempre il solito: scrivania molto spaziosa, PC, monitor e, all'occorrenza una PlayStation e un Nintendo Switch. Per questo motivo, all'interno di questo nostro articolo abbiamo riportato esclusivamente dei monitor, relegando ad altri contenuti il compito di selezionare per voi TV adatti per la next-gen.

Ingressi: HDMI e DP

Per quanto possa essere scontato per molti di voi, vogliamo sottolineare le differenze che ci sono tra questi due ingressi video, ovvero HDMI e Display Port. Innanzitutto specifichiamo che, sebbene ci siano delle differenze tra i due ingressi, il funzionamento di base rimane il medesimo, ovvero consentire il collegamento video a device quali un computer o una console. La differenza principale risiede nella larghezza di banda dei due ingressi e nel fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono proprio gli ingressi DP a sbloccare tutte le funzionalità del monitor. Questo succede a causa di un aumento della banda.

Ma cos’è la larghezza di banda? Immaginatela come un numeretto gigante che, poco a poco, viene sottratto man mano che aumentiamo il carico. Nelle tradizionali porte HDMI che trovate nei monitor, non ci sono abbastanza risorse per una risoluzione elevata o un refresh rate superiore ai 60Hz e via discorrendo. E in questi casi ci viene in aiuto proprio l’ingresso DP, che supera questi ostacoli e ci consente di giocare al meglio delle possibilità. Ma non è il caso dei monitor che vi abbiamo consigliato nel paragrafo "i top di gamma". Quei modelli supportano agilmente tutto grazie alle porte HDMI 2.1.

Che monitor prendere per PS5 e Xbox Series X|S?

Come da titolo, in questo articolo abbiamo preso in esame quelli che sono i migliori monitor 4K studiati appositamente per il gaming. Un’indicazione già molto chiara ed esplicativa per i vostri portafogli. Ciononostante, ci siamo impegnati ad inserire prodotti sufficientemente vari nel prezzo, alle volte allontanandoci anche tanto dai 500€. Per farvi un esempio, per portarvi a casa un monitor da gioco più o meno provvisto di tutte le specifiche essenziali per giocare al meglio, sono più che sufficienti anche 370€, che si abbassano ulteriormente durante i periodi di sconti. A tal proposito, vi suggeriamo il modello BenQ EW3270U, dotato di un buon refresh rate e una sodisfacente qualità di visione. Ai più smanettoni e dotati di un portafogli più capiente, consigliamo invece i nuovi fiammeggianti BenQ MOBIUZ e Sony INZONE M9, perfetti per un utilizzo misto fatto di gaming e contenuti quali serie tv e film. Tutto questo ad un prezzo che si attesta intorno ai 900€.