PS5 Slim a soli 399€: il prezzo migliore della rete!

Siete in cerca di una nuova PS5, o magari della vostra prima console Sony? Allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto dell'11%, la nuova PS5 Slim, qui in versione "Digital" (non è quindi presente il lettore per dischi, che però potete acquistare a parte e installare in autonomia!), può essere vostra a soli 399,99€, a fronte dei 449,99€ originariamente richiesti!

PS5 Slim Digital, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim Digital è la versione di PS5 ideale per chi, anzitutto, non ha problemi con la gestione di una libreria esclusivamente digitale, e non si sente particolarmente legato all'idea dei giochi su disco. Si tratta, infatti, di una versione che richiede una connessione ad internet, senza la quale è impossibile acquistare e scaricare i giochi da PlayStation Store, essendo del tutto sprovvista del lettore dischi. Quest'ultimo, tuttavia, a differenza del passato, può essere acquistato ed in stallato in autonomia in un secondo momento, così che questa console risulta interessante anche per chi, magari, per ora vuole sì una PS5 ma ad un costo più contenuto.

Per il resto, anche al netto della sua natura "slim", questa console conserva in tutto e per tutto le performance che ci si aspetta da PS5, con tempi di caricamento ridotti e una qualità grafica di alto livello, mentre la confezione include, oltre alla console, un controller wireless DualSense, che offre un'esperienza immersiva "nuova" e molto appagante, grazie al feedback tattile e ai grilletti adattivi.

Venduta com'è a soli 399,99€, PS5 Slim in versione Digital può essere un'ottima occasione per chiunque di acquistare la splendida console Sony ad un prezzo interessante e competitivo. Un'offerta ottima che, tuttavia, potrebbe scadere in poche ore, per cui meglio approfittarne subito!

Vedi offerta su Amazon