PlayStation 5: nuove immagini del presunto dev-kit

PlayStation 5 sta iniziando a far parlar di sé sempre più spesso: ecco un nuovo rumor sul potenziale dev kit della console Sony. Ci dobbiamo credere?

I rumor sulla next-gen iniziano a farsi sempre più insistenti e, veri o falsi che siano, dimostrano quanto il pubblico e gli addetti al settore siano desiderosi di parlare dell’argomento. La scorsa settimana abbiamo potuto scoprire delle immagini del supposto controller per PlayStation 5, il quale includerebbe uno schermo touch al proprio interno.

Tali immagini erano state classificate come false, in seguito al commento di Jason Schreier, noto giornalista che spesso è a conoscenza delle ultime novità in ambito videoludico, grazie ai numerosi contatti a sua disposizione. Nonostante questo, tramite le pagine di hothardware possiamo vedere una nuova presunta fotografia del dev kit di PlayStation 5. Eccola qui sotto.

Il possibile DevKit di PlayStation 5

L’immagine include lo stesso controller già reputato come falso, ma ricordiamoci che quelle di Schreier non sono informazioni ufficiali. Per quanto sia probabile che anche in questo caso sia tutta un’invenzione di un burlone (arrivato in anticipo rispetto al primo di aprile), possiamo vedere, oltre al controller, anche il dev kit di PS5.

La forma è a dir poco tozza e, sopratutto, si tratta di un apparecchio particolarmente alto. Le motivazioni possono essere molteplici, come il posizionamento verticale di una scheda grafica particolarmente grande, oppure la necessità di avere spazio per una buona dissipazione del calore. Anche ammesso che sia tutto vero (e i dubbi sono vari), dobbiamo ricordarci che i dev kit non sono mai simili alla versione per i clienti.

Detto ciò, ripetiamo che si tratta unicamente di un rumor e non ci affideremmo ciecamente su poche immagini. Sony certamente non ufficializzerebbe un contenuto di questo tipo, quindi in ogni caso non avremo modo di sapere se si tratta di realtà o di un falso. Possiamo solo rimetterci al vostro giudizio. Speriamo di avere presto notizie certe sulla next-gen: l’attesa si sta facendo sempre più difficile.