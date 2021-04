Sony al lavoro con Konami per far tornare una grande IP?

Da diversi giorni sta rimbalzando su internet una notizia che potrebbe rivelarsi clamorosa. Secondo alcune indiscrezioni infatti, Konami avrebbe recentemente depositato i marchi per Castlevania e Metal Gear Rising. Non è ancora chiaro se l’azienda nipponica sia intenzionata a fare il botto con il ritorno di due franchise, magari in esclusiva sulla console di casa Sony o se sia un modo di tutelarli per il futuro, ma ciononostante i fan sono letteralmente impazziti.

La nota leaker KatharsisT avrebbe rivelato recentemente che Sony sarebbe in trattative con Konami per un gioco di Castlevania in uscita per PS5. Tali voci, che nonostante sembrerebbero essere veritiere vi invitiamo a prendere con le dovute pinze, andrebbero a braccetto con gli incessanti rumors che vedrebbero anche un remake di Silent Hill e di Metal Gear Solid.

KatharsisT avrebbe dichiarato che Sony e Konami stavano “discutendo” di un ipotetico nuovo gioco della serie Castlevania ma non sa se questo abbia portato a qualcosa di concreto. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale e non vogliamo farvi salire troppo hype, fatto sta che sembrerebbe che Sony abbia in mente grandi cose. Ormai da tempo si vociferano una serie di remake di IP importanti targate Konami, ed è possibile che nei prossimi anni potrebbero anche farsi vedere effettivamente. Silent Hill, Castlevania e Metal Gear Solid sono tra i franchise più amati dal pubblico, e sappiamo bene come gli appassionati stiano urlando a gran voce di vedere una di queste opere su console next gen.

Non ci resta da fare altro che sperare ed eventualmente attendere delle novità più concrete. In attesa di queste, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Vedrete bene un ritorno di Castlevania su PS5? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.