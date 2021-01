Pokémon Diamante e Perla: fan ricrea una parte di gioco in Unreal Engine

Il 2021 sarà un anno molto importante per molte delle saghe videoludiche che hanno contribuito a creare la storia del videogioco. Tra queste c’è anche il brand di Pokémon, che durante quest’anno andrà a compiere la bellezza di 25 anni. Quando a metà anni ’90 i mostriciattoli collezionabili apparivano per la prima volta su Game Boy fu solamente l’inizio di uno dei franchise più redditizi del mondo dell’intrattenimento.

Mentre non sappiamo ancora come The Pokèmon Company avrà intenzione di festeggiare i venticinquesimo anniversario della saga, diversi rumor che si possono trovare in rete sembrano suggerire l’imminente annuncio di un remake dei due titoli usciti su Nintendo DS Pokémon Diamante e Perla. Aspettando conferme, o smentite, un fan del brand ha ricreato alcuni ambienti dei titoli per DS utilizzando l’Unreal Engine.

Al momento il lavoro dell’utente conosciuto sul web con il nickname di “papabeard88” si limita alla ricreazione di pochi luoghi. Parliamo quindi di un lavoro ancora agli inizio di uno sviluppo, sempre se in futuro l’utente vorrà continuare, ma per ora possiamo ammirare alcune immagini della cittadina di Duefoglie e del Percorso 201. Come al solito, l’Unreal Engine riesce a mostrare i muscoli, allontanando la grafica cartoon dei titoli di Game Freak in favore di un realismo maggiore.

Non sappiamo se un remake ufficiale di Diamante e Perla vedrà mai la luce, ma di sicuro i fan del brand Pokémon sono rimasti fortemente affezionati ai due capitoli di quarta generazione usciti in epoca Nintendo DS; ora sta a Game Freak decidere di accontentare o meno tutti i grandi appassionati di questi due titoli del brand. Cosa ne pensate del lavoro di questo ragazzo? Vi piacerebbe vedere un remake di Diamante e Perla? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.