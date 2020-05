Pokémon GO: oggetti gratis, ecco i codici da usare a maggio 2020

Pokémon GO è riuscito a rimanere centrale anche in questo periodo di quarantena; pur essendo stato messo alla prova dall’impossibilità di muoversi liberamente, il gioco di Niantic ha trovato il modo per risultare interessante grazie ai raid da remoto, da poco disponibili per tutti i giocatori. Come già vi abbiamo indicato, per l’occasione il team di sviluppo ha messo in regalo, al prezzo simbolico di una Pokémoneta, un bundle. Ora, invece, vi indichiamo i codici per ottenere una serie di oggetti gratis per Pokémon GO.

Tutto quello che dovete fare è entrare nel menu principale, andare nel negozio e scorrere verso il basso per trovare il tasto dedicato all’inserimento dei codici. Una seconda opzione è utilizzare il sito ufficiale ed eseguire il login, ma probabilmente molti preferiranno farlo direttamente dal gioco. Una volta inseriti i codici, che trovate poco sotto, otterrete la relativa ricompensa indicata.

Ecco a voi i codici per Pokémon GO che sono disponibili ad oggi:

H7APT5ZTLM45GZV: vi permette di ottenere 30 Poké Ball

DYEZ7HBXCRUZ6EP: vi permette di ottenere 30 Mega Ball e anche 30 Baccananas

P2XEAW56TSLUXH3: vi permette di ottenere la bellezza di 30 Ultra Ball, 30 Revitalizzanti Max e infine 30 Baccananas

Durante il mese di maggio saranno disponibili vari Pokémon shiny, oltre che versioni Alterate di vari Pokémon Leggendari, ottenibili tramite i nuovi raid da remoto. Per partecipare ai raid da remoto, vi ricordiamo, dovete utilizzare il relativo biglietto acquistabile come sempre dal negozio: in questo primo periodo, dovreste avere accesso a delle offerte per ottenere tali biglietti a prezzo scontato.

Per ora non sappiamo in che modo saranno modificati i raid da remoto dopo il superamento di questo periodo di emergenza medica. Forse Niantic manterrà la feature, dandole malus o bonus diversi rispetto ai raid classici. Voi cosa ne pensate?