Pokémon GO: Pokémon Ombra spariti, giocatori infuriati

I Pokémon Ombra apparsi in Pokémon GO e di cui vi avevamo parlato ieri, sembrano spariti. Niantic, che cosa stai combinando?

I Pokémon Ombra apparsi in Pokémon GO e di cui vi avevamo parlato ieri, sembrano spariti. Da ieri infatti era possibile per i giocatori incontrare dei PokéStop sotto il controllo del Team Rocket con i quali, girandoli come al solito, partiva una battaglia 3v3 contro una loro recluta con in palio delle Premier Ball, necessarie per la cattura dei nuovi Pokémon Ombra. Vinta la battaglia, vi appariva il Pokémon lasciato dallo scagnozzo. La modalità di cattura era la stessa dei raid. Una volta avuto il Pokémon Ombra si poteva decidere se Purificarlo, o lasciarlo così. Purificandolo si potevano ottenere svariati bonus.

Nelle ultime ore però, tutti i PokéStop corrotti sono spariti e insieme a loro, non c’è traccia nemmeno dei Pokémon Ombra. L’ipotesi più plausibile è che ci siano stati problemi tecnici con la nuova funzionalità introdotta.

Niantic Labs non ha ancora fornito comunicati ufficiale sul fatto e ha mascherato tutto con una sorta di indagine che sta effettuando il professor Willow il quale, ha notato la sparizione dei PokéStop corrotti e del Team Rocket dai suoi radar. Molti giocatori di Pokémon GO hanno espresso il proprio dissenso su come stanno gestendo la situazione in Niantic. La mancanza di comunicazioni chiare e precise, ha fatto continuare i giocatori a cercare questi nuovi Pokémon senza un reale risultato.

Tra le altre cose, sono spariti anche i Pokémon Ombra già catturati dagli allenatori, motivo per il quale diversi giocatori si sono infuriati.

Cosa succederà ora? Niantic Labs risolverà i problemi e reintrodurrà la meccanica di gioco? I Pokémon Ombra già catturati potranno essere tenuti o spariranno dalla nostra collezione?