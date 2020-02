Pokémon Spada e Scudo: Mewtwo e gli starter di Kanto fanno la loro apparizione

Pokémon Spada e Scudo sono ormai usciti da diversi mesi, ricevendo discreti voti dalla critica internazionale nonostante diversi problemi tecnici e la mancanza di Pokémon importanti. Quest’anno verranno rilasciate però due espansioni per risolvere la mancanza di alcune creaturine. L’isola dell’armatura è stata concepita traendo ispirazione dall’Isola di Man, situata nel mar d’Irlanda. Parallelamente, le Terre innevate della corona si basano invece sui coinvolgenti panorami della Scozia. Ma non è tutto, perché gli sviluppatori hanno voluto inserire diverse vecchie conoscenze che faranno la loro apparizione in concomitanza con il Pokémon Day che è iniziato proprio oggi e si svolgerà fino al 2 marzo.

Durante l’anniversario, il Pokémon leggendario Mewtwo e gli starter della regione di kanto (Charmender, Bulbasaur e Squirtle) faranno la loro apparizione nei Raid Dynamax. Inoltre altre creaturine faranno la loro apparizioni con nuove forme Gygamax annunciate però precedentemente. Stiamo parlando di Grimmsnarl, Kingler, Hatterene, Orbeetle e Toxtricity. Qui di seguito potete gustarvi il trailer rilasciato che ci mostra Mewtwo in azione.

Purtroppo c’è da dire una cosa che sicuramente non farà felici gli appassionati del brand e del titolo. Il Mewtwo che sfideremo sarà al livello 100 e non potrà essere catturato, ma otterrete delle preziose ricompense ogni volta che ne sconfiggerete uno. Sicuramente i premi saranno decisamente più corposi rispetto ai soliti che vengono rilasciati con i soliti Raid battaglia, visto e considerando che ci troveremo davanti una creatura al massimo livello e quindi ogni piccolo errore può costarci caro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete dispiaciuti per il fatto che non potrete catturare il famoso Pokémon leggendario della regione di Kanto? Fatecelo sapere nei commenti. Per ulteriori novità ed informazioni riguardanti Pokémon Spada e Scudo, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.