Pokémon Spada e Scudo: niente Pokédex nazionale e almeno 71 nuovi Pokémon

Pokémon Spada e Scudo non avranno il Pokédex Nazionale, ma in quello Regionale potremo trovare almeno 71 Pokémon nuovi, oltre a vari ritorni.

Pokémon Spada e Scudo sono i nuovi capitoli della serie di Game Freak in arrivo a fine anno su Nintendo Switch. Essendo il primo vero nuovo gioco della saga in uscita sulla console ibrida della casa di Kyoto, l’eccitazione dei fan è molta, sopratutto dopo che Nintendo ha svelato molte novità di gameplay, tramite il recente Pokémon Direct. Ora, possiamo scoprire qualcosa di nuovo sulle creature stesse che appariranno in Pokémon Spada e Scudo.

Tramite un’intervista di Famitsu, tradotta da NintendoSoup e dalla community di Reddit, scopriamo che con questo capitolo l’obbiettivo del team è di superare la soglia del 1.000 Pokémon totali per la serie (incluse le versioni alternative). Per poter raggiungere questo obbiettivo, è necessario quindi che vengano creati almeno 71 creature completamente nuove o varianti uniche di Galar.

È stato inoltre confermato che Pokémon Spada e Scudo conterranno solo il Pokédex regionale, ovvero quello “limitato” a Galar. Ciò significa che non sarà possibile ottenere tutti i Pokémon creati fino a oggi. La motivazione è duplice, secondo quanto è stato spiegato da Game Freak stessa. Per iniziare, si tratta di una questione tecnica: produrre più di 1.000 creature su Nintendo Switch sarebbe stato complesso, visto che l’obbiettivo è la massima fedeltà visiva possibile.

Secondariamente, si è deciso di limitare il numero per poter rivalutare l’equilibrio del combat system. In ogni caso, è stato garantito che non ci saranno solo Pokémon inediti nel Pokédez naziale di Galar, ma ci saranno molti ritorni delle creature più amate: questo è già stato confermato dal più recente trailer, che ci permette di vedere molti Pokémon di precedenti generazioni.

Diteci, cosa ne pensate di quanto deciso da Game Freak? Credete che abbiano preso la giusta decisione, oppure avreste voluto tutti i Pokémon già creati in un solo gioco, anche a costo di avere una grafica inferiore? Se volete sapere quali sono tutti i Pokémon svelati fino a questo momento, li trovate a questo indirizzo. Se invece volete sapere qual è la nostra opinione dopo averlo prova all’E3 2019, potete leggere la nostra anteprima.