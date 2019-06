Pokémon Scudo e Spada: ecco tutti i Pokémon confermati ad oggi

Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sono di nuovo mostrati e hanno presentato nuovi Pokémon: ecco tutti quelli confermati fino a questo momento.

Quest’oggi è andato in onda il Pokémon Direct, una presentazione dedicata alla nuova creazione di Game Freak: Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Sono stati svelati molti dettagli sul gioco, a partire dalla data di uscita ad arrivare ai nuovi Dynamax, i Pokémon giganti che faranno la loro comparsa a Galar, la nuova regione. Ovviamente, Nintendo non ha perso l’occasione di mostrare nuove creature che potremo incontrare, combattere e catturare in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Vediamo quindi insieme come si chiamano, che aspetto hanno e quali sono le loro caratteristiche principali.

Grookey, Scorbunny e Sobble

Partiamo con Grookey, il Pokémon scimmia. Si tratta di un tipo Erba ed è uno dei tre starter di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. È un Pokémon un po’ birichino e in grado di far ricrescere la vegetazione grazie al bastoncino che si porta diietro.

Passiamo ora a Scorbunny, il Pokémon coniglio. È di tipo fuoco ed è uno dei tre starter di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Si tratta di una creature estremamente energica e potenzia le mosse di fuoco correndo in giro.

Infine, l’ultimo starter è Sobble, il Pokémon lucertola. A differenza dei due “compagni” è estremamente timido e preferisce nascondersi confondendosi nell’ambiente. Queste tre creature erano state presentate già al primo Pokémon Direct di diversi mesi fa e abbiamo avuto modo di rivederle brevemente in questa seconda occasione.

Da sinistra a destra: Grookey, Scorbunny, Sobble

Gossifleur ed Eldegoss

Gossifleur è un Pokémon di tipo Erba, ama vivere nelle zone con aria e acqua pura e si dice che il suo profumo sia terapeutico. Si evolce in Eldegoss, anch’esso di tipo Erba. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, la versione evoluta ha un grande batuffolo contenente semi: questi sono ottimi per curare sia i Pokémon che gli umani.

Wooloo

Wooloo è, molto semplicemente, una pecora con molta lana, usata dagli abitanti di Galar per tessere i vestiti che indossano. È un Pokémon di tipo normale che sarà facile incontrare nelle campagne che caratterizzano la regione.

Drednaw

Dreadnaw è un Pokémon Acqua/Roccia: fondamentalmente, è una tartaruga dal temperamento aggressivo difficile da controllare. Sono gli allenatori più esperti potranno domare questo Pokémon.

Corviknight

Corviknight è un Pokémon corvo di tipo Volante/Acciaio. Non è solo un Pokémon da battaglia però: infatti, questa creatura viene usata per il Volotaxi, perfetto per viaggiare da una città all’altra; pare quindi che sarà uno dei nostri principali mezzi di spostamento.

Zacian e Zamazenta

I due Pokémon Leggendari che saranno sulle copertine del gioco. Zacian usa una spada con la quale è in grado di attaccare. Zamazenta, invece, usa uno scudo in grado di riflettere ogni attacco.

Meltan e Melmetal

Già presentati con Pokémon Let’s Go e Pokémon GO, Meltan e Melmetal sono stati i primi Pokémon ufficiali della nuova generazione. Si tratta di Pokémon di metallo, sono Pokémon antichi venerati per il loro poteri di generare il ferro.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo: le creature confermate

Queste erano le creature confermate fino a questo momento. Ovviamente, faranno il loro ritorno anche molte creature delle vecchie generazioni. In questo articolo abbiamo trattato solo di quelle nuove. Diteci, cosa ne pensate? Il loro design vi ispira? Oppure speravate in qualcosa di diverso? Per tutte le informazioni su quanto annunciato sui due giochi Pokémon da Nintendo, potete leggere il nostro articolo a questo indirizzo.