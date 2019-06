Pokémon Spada e Scudo: ecco un trailer pre E3 2019 dedicato alla nuova regione

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati ripresentati da poco, e ora è stato resto disponibile un trailer pre-E3 2019 dedicato alla nuvoa regione.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati al centro del recente Nintendo Direct che ci ha permesso di scoprire vari nuovi Pokémon (che abbiamo radunato, uno per uno, in questo articolo dedicato), oltre alla data di uscita, alla nuova meccanica Dynamax e a tanti altri dettagli. Una nuova generazione significa anche un viaggio in una nuova regione: quest’anno potremo esplorare Galar, un’isola ispirata al Regno Unito.

Ora, possiamo ammirare un trailer dedicato alla regione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Il filmato ci trasporta nelle varie zone che caratterizzeranno Galar: potremo esplorare le Terre Selvagge, ovvero le terre che dividono le molte città, composte da ampie radure, campagne erbose, deserti terrosi e boschi ombrosi.

Nel filmato possiamo vedere anche tanti dettagli di gameplay, come i nuovi Pokémon, le battaglie e gli scontri contro i Dynamax. Questi, come viene mostrato, saranno centrali anche nelle lotte contro i Capipalestra, che ci sfideranno all’interno di un grande stadio gremito di persone che faranno il tipo.

In conclusione, possiamo anche vedere un filmato non tratto dal gioco, ma comunque di grande impatto: i due Pokémon leggendari di Pokémon Spade e Scudo si scontrano brandendo l’arma e lo strumento che danno il nome a questi capitoli della serie; sono Zacian e Zamazenta. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato fino a questo momento? Pokémon Spada e Scudo vi intrigano, oppure avete ancora dei dubbi a rigardo?