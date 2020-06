Pokémon Unite: svelato il nuovo team battle, ecco il trailer

Lo abbiamo atteso per una settimana e finalmente è arrivato: Nintendo ha annunciato una grande novità per Pokémon. Come ricorderete, la scorsa settimana la società di Kyoto ha presentato al mondo molteplici giochi dedicati alla serie dei mostriciattoli tascabili. Gli annunci, che potete trovare raccolti nel nostro articolo dedicato, sono stati molto interessanti, ma è mancata quella particolarità che tutti attendevano: il motivo è semplice, l’azienda giapponese aveva già programmato di presentarla in un secondo momento. Ora, finalmente, possiamo scoprire tutti i dettagli su Pokémon Unite.

Pokémon Unite è realizzato in collaborazione con Tencent, grande società cinese con legami con molteplici società videoludiche. Si tratta di un team battle strategico in tempo reale: due squadre da cinque si sfidano in un campo di battaglia, diviso in due parti. Ci sono cinque zone da catturare, in ogni parte, per ottenere punti: per vincere, bisogna ottenerne più degli avversari. All’inizio dello scontro inizieremo con un Pokémon di livello 1 e sconfiggendo Pokémon selvatici che si trovano nell’arena potremo salire di livello e far evolvere il Pokémon durante la lotta. Impareremo anche nuove mosse, decidendo quali usare e quali far dimenticare.

Sarà importante collaborare con gli alleati, sfruttare il campo per muoversi non visti e decidere quali mosse sfruttare per avvantaggiarsi negli scontri, tra mosse a corto raggio e a lungo raggio. Ci saranno anche attacchi unici detti “unite” che infliggeranno grandi danni ai nemici. Una volta sconfitto, un Pokémon può tornare in campo dopo non molto.

Pokémon Unite sarà un gioco “free to start” per mobile e Nintendo Switch con multigiocatore cross-platform: ovvero, sarà possibile iniziare a giocare gratuitamente, ma si dovrà investire del denaro per sbloccare tutte le funzioni. Per ora non ci sono dettagli sulla data di uscita.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Ve lo aspettavate, oppure vi eravate immaginati qualcosa di completamente diverso? Se siete fan di Pokémon, vi segnaliamo inoltre questo progetto di un giocatore di Minecraft che sta ricreando un’intera regione della saga nel sandbox di Mojang.