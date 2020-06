Pokémon: tutti i nuovi giochi annunciati

Come annunciato negli scorsi giorni, qualche istante fa è andato in onda un nuovo Pokémon Presents, un evento digitale dove sono stati racchiusi una manciata di nuovi annunci videoludici ambientato nel sempre più sconfinato universi dei mostriciattoli collezionabili. Sebbene il grande annuncio sia solamente stato menzionato alla fine, la trasmissione ha presentato agli occhi degli appassionati del brand diversi nuovi titoli e aggiornamenti sui giochi già sul mercato.

Il video di una decina di minuti esordisce con le parole del CEO di Pokémon Company Tsunekazu Ishihara, il quale ci presenta il primo annuncio. Pokémon Smile è un nuovo titolo per dispositivi mobile che fa permette di avanzare all’interno del gioco lavandosi i denti. Dal trailer si percepisce come questa nuova app sia indicata per un pubblico molto piccolo e per incentivarli a curare la propria igiene orale in modo giocoso e scanzonato.

Subito dopo è arrivato il turno di Pokémon Cafè Mix. A differenza di Smile, questo titolo destinato al mercato mobile uscirà anche su Nintendo Switch e si tratta di un puzzle game in cui il giocatore dovrà liberare la schermata di gioco accoppiando i Pokémon uguali. Il terzo annuncio riguarda New Pokémon Snap, il ritorno del classico spin off nato su Nintendo 64.

Nella parte finale della trasmissione c’è stato spazio ancora per parlare di Pokémon GO. Il titolo per smartphone anche quest’anno proporrà ai propri giocatori un Fest, solo che a differenza delle scorse edizioni quest’anno sarà completamente digitale e sarà possibile parteciparvi direttamente da casa propria. Inoltre, una delle grosse novità che verranno introdotte in GO saranno le Mega Evoluzioni.

In conclusione è stato data un’ultima informazione sul DLC L’Isola dell’Armatura dell’titolo di ottava generazione. Tra i nuovi contenuti di questa aggiunta post lancio ci sarà la possibilità di incappare nel Raid Gigamax di Zeraora, uno degli ultimi leggendari di settima generazione. L’evento digitale si conclude con Ishihara che dichiara che il prossimo 25 giugno ci sarà un grosso annuncio su un nuovo progetto Pokémon in sviluppo. Cosa ve ne pare di questi nuovi annunci?