Minecraft: fan crea una regione di Pokémon, le prime incredibili immagini

Minecraft, lo sappiamo da molto tempo, è uno strumento incredibile per dare sfogo alla propria creatività. Nel corso dei molti anni di vita del gioco, sono stati molteplici gli appassionati che si sono dedicati al sandbox di Mojang, stupendoci con le loro opere. Ora, tramite Reddit è stato segnalato un nuovo progetto di altissima qualità: un fan sta ricreando un’intera regione di Pokémon, precisamente Kanto in versione Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Vediamo la prima immagine di questo progetto.

L’autore stesso, infatti, ha condiviso quanto realizzato fino a questo momento. Non si tratta, infatti, di un lavoro già concluso ma di un work in progress che già ora, però, dimostra la qualità del lavoro dell’utente. In questo momento è disponibile solo una piccola parte del Kanto in versione Pokémon Rosso Fuoco, ma possiamo già notare città e percorsi. Guardate voi stessi, qui sotto.

Come potete notare, abbiamo Biancavilla, la città di partenza del personaggio, dalla quale si diramano due percorsi: uno a nord e uno a sud. L’isola Cannella, con la palestra di Blaine, è già completa, e così è per tutta la parte nord fino a Plumbeopoli, dove possiamo trovare Brock. Anche se a fatica, si nota che l’utente è arrivato fino a Monte Luna, ma manca ancora lo sbocco a Celestopoli, città di Misty. Sono già presenti anche le isole Spumarine e tutto il percorso fino a Fucsiapoli.

Si tratta solo di una parte del lavoro finale, ma siamo certi che il giocatore di Minecraft saprà rendere al meglio l’intero Kanto. Speriamo inoltre di vedere quanto prima delle immagini ravvicinate, così da godere di tutti i dettagli delle varie ambientazioni. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto realizzato fino a questo momento?

Infine, vi ricordiamo che è disponibile anche Minecraft Dungeons: ecco la nostra recensione.