Giochi gratis: Prime Gaming regala 20 giochi a marzo (alcuni incredibili)

La pioggia di videogiochi gratuiti non si ferma per gli abbonati ad Amazon Prime (puoi abbonarti su Prime qua). Il colosso dell'e-commerce ha svelato il ricchissimo catalogo di marzo per Prime Gaming, con ben 20 titoli che si uniranno alla libreria degli abbonati nel corso delle prossime settimane. Una selezione che spazia dai classici rimasterizzati come "Mafia 2: Definitive Edition" a perle indie come "The Forgotten City", offrendo un'ampia gamma di esperienze videoludiche senza costi aggiuntivi oltre all'abbonamento Prime già attivo.

A differenza dei mesi precedenti, Amazon ha optato per un rilascio scaglionato dei titoli, dividendoli in quattro tranche settimanali a partire dal 6 marzo. La strategia permette agli appassionati di pianificare i download e gestire meglio il proprio tempo di gioco, esplorando gradualmente le nuove proposte.

La prima ondata, già disponibile, comprende quattro titoli di spessore. Saints Row: The Third Remastered porta su PC l'esperienza rimasterizzata dell'iconico open world gangster, mentre gli amanti delle atmosfere mafiose possono immergersi nelle vicende di Vito Scaletta con "Mafia 2: Definitive Edition". Completano questa prima selezione "Crime Boss: Rockay City" e il peculiare "Naheulbeuk's Dungeon Master".

Una caratteristica interessante dell'offerta di marzo è la varietà di piattaforme di distribuzione. I giochi vengono infatti distribuiti attraverso diversi canali: alcuni tramite codici GOG, altri via Epic Games Store, altri ancora attraverso l'app Amazon Games o persino tramite Microsoft Store.

Saints Row: The Third Remastered (Codice GOG)

Mafia 2: Definitive Edition (Codice GOG)

Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)

Wall World (Amazon Games App)

Syberia: The World Before (Codice GOG)

Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App)

Dark Deity: Complete Edition (Codice GOG)

Beholder 3 (Amazon Games App)

Wolfenstein: The Old Blood (Codice Microsoft Store su Xbox e PC)

Mutazione (Codice GOG

Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

Legacy of Kain: Defiance (Codice GOG)

Mortal Shell (Epic Games Store)

The Forgotten City (Amazon Games App)

Deus Ex: Invisible War (Codice GOG

Session: Skate Sim (Epic Games Store)

Let's Build A Zoo (Epic Games Store)

Gamedec - Definitive Edition (Codice GOG)

The Wisbey Mystery (Codice Legacy Games)

Dal 13 marzo sarà il turno di altre cinque proposte, tra cui spicca "Syberia: The World Before", ultimo capitolo della celebre saga adventure, e il toccante "Endling: Extinction is Forever", un'avventura narrativa che esplora temi ambientali attraverso gli occhi dell'ultima volpe sulla Terra.

Il 20 marzo segnerà un momento particolarmente interessante per gli abbonati, con l'arrivo di Wolfenstein: The Old Blood, prequel dell'acclamato shooter in prima persona di MachineGames. Insieme a questo, approderanno anche "Figment 2: Creed Valley", il classico "Legacy of Kain: Defiance" e il souls-like "Mortal Shell".

L'ultima settimana di marzo porterà con sé quello che per molti è il fiore all'occhiello dell'intera selezione: The Forgotten City, pluripremiata avventura narrativa nata come mod di Skyrim e trasformata in un gioco standalone che esplora un mistero in un'antica città romana attraverso un intrigante loop temporale.

Come riscattare i titoli gratuiti

La procedura di riscatto mantiene la semplicità tipica del servizio. Gli abbonati dovranno semplicemente accedere alla pagina di Prime Gaming con il proprio account Amazon e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto al titolo desiderato. A seconda della piattaforma di distribuzione, riceveranno un codice da utilizzare nello store appropriato o potranno procedere direttamente al download tramite l'app Amazon Games.

Tra i titoli finali più interessanti dell'offerta troviamo anche "Deus Ex: Invisible War", secondo capitolo della celebre saga immersive sim, "Session: Skate Sim" per gli appassionati di skateboard virtuale e Let's Build A Zoo, un gestionale che permette di creare e amministrare uno zoo con oltre 500 animali.

Con questa offerta, Amazon continua a rafforzare il valore aggiunto del suo abbonamento Prime, trasformando Prime Gaming in un servizio sempre più competitivo nel panorama delle sottoscrizioni legate al mondo videoludico.