PS Plus agosto 2019: svelati i giochi gratis PS4

Sono stati finalmente svelati i nuovi giochi gratis PS4 inclusi nell'abbonamento PS Plus di Agosto 2019: ecco a cosa potremo giocare a breve.

I giocatori console attendevano da giorni di poter scoprire quali sarebbero stati i nuovi giochi gratis (o per meglio dire, senza costi aggiuntivi) inclusi all’interno dell’abbonamento PS Plus. Ora, Sony ha finalmente svelato i due giochi PS4 che saranno rilasciati a partire da martedì 6 agosto. Si tratta di WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.

WipeEout Omega Collection include i seguenti giochi:

WipEout 2048

WipEout HD

L’espansione HD Fury

Si tratta di un gioco di gare arcade nel quale si devono affrontare sfide a tempo e contro altri concorrenti per ottenere le prime posizioni del podio. Ci sono in totale 26 piste e decine di navi ipertecnologiche da controllare. Non manca ovviamente l’online, per gare a otto giocatori, e la coop 1 vs 1 in locale. Inoltre, è possibile giocare al gioco PS4 anche con PlayStation VR.

Il secondo gioco PS4 incluso nell’abbonamento PS Plus di agosto 2019 è Sniper Elite 4, diretto seguito del terzo capitolo. Ancora una volta ci troviamo nei panni di un abilissimo cecchino che deve distruggere i piani dell’Asse infiltrandosi in luoghi estremamente difesi. Se nel terzo capitolo seguivamo la campagna africana tedesca, ora ci spostiamo nella penisola italiana.

Il nostro focus è lo scontro sulla distanza, ma potremo anche fare affidamento su trappole e scontri corpo a corpo. Inoltre, è possibile giocare online nella campagna cooperativa a due giocatori, oltre che nella modalità multigiocatore per un massimo di 12 giocatori.

Diteci, cosa ne pensate di questi due giochi gratis per PS4 inclusi nell’abbonamento PS Plus di agosto 2019? Vi hanno convinto oppure preferite quanto proposto dai Games With Gold?