Games With Gold: ecco i giochi gratuiti di agosto 2019

I giochi di agosto 2019 si presentano davvero succosi, rispetto al mese precedente. Ecco la lineup Games With Gold di agosto 2019.

Anche questo caldo mese di luglio sta per volgere al termine e, come è solito per i videogiocatori, Sony e Microsoft fanno a gara nello sfoggiare le proprie line-up dedicate ai servizi Plus ed ovviamente Games With Gold.

A differenza dei mesi precedenti, i quali Microsoft non è riuscita ad accontentare i suoi videogiocatori, i giochi di agosto si presentano davvero succosi. Games With Gold rinnova la propria line-up ad agosto 2019 con quattro nuovi giochi scaricabili gratis dagli abbonati a Xbox LIVE Gold. I titoli sono Gears of War 4, Forza Motorsport 6, Torchlight e Castlevani: Lords of Shadow.

Molto probabile che la scelta di includere nei giochi gratuiti Gears of War 4, sia dovuta dal semplice fatto dell’imminente uscita di Gears 5 il 10 settembre.

Con i Games With Gold previsti per il mese di agosto 2019, sarà possibile riscattare per i giocatori due giochi per Xbox One e due per Xbox 360 riproducibili anche sull’attuale console di casa Microsoft.

Di seguito ecco riportate le varie date di disponibilità dei titoli in questione:

Gears of War 4 (Xbox One) – dal primo al 31 agosto

Forza Motorsport 6 (Xbox One) – dal 16 agosto al 15 settembre

Torchlight (Xbox One/360)- dal primo al 15 agosto

Castlevania Lords of Shadow (Xbox One/360) – dal 16 al 31 agosto

Che cosa ne pensate di questa line-up? Siete soddisfatti dei giochi presentati o avreste preferito altri titoli?