PS Plus: annunciati ben 6 giochi gratis per il mese di Novembre 2021, ecco quali

Gli abbonati al servizio PS Plus aspettavano con grande interesse l’annuncio dei giochi gratis in arrivo a novembre 2021. Questo perchè oltre ai soliti tre giochi riscattabili su PlayStation 5 e PlayStation 4, questo mese Sony ha deciso di celebrare il PSVR regalando tre giochi aggiuntivi per il visore.

I giochi saranno riscattabili a partire dal prossimo 2 novembre e saranno i seguenti: Kingdom of Amalur Re-Reckoning (PS4 e su PS5 tramite retrocompatibilità), First Class Trouble (PS5 e PS4) e Knockout City (PS5 e PS4).

A questa tripletta classica si andranno aggiungere i seguenti titoli per PlayStation VR: The Walking Dead Sanits & Sinner, The Persistence e Untill You Fall.

November's PlayStation Plus lineup is almost here. Knockout City, First Class Trouble, and Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning available November 2: https://t.co/BrLzGajCT8 pic.twitter.com/pztLohjfDU — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2021

È tutto per quanto riguarda la line up di giochi gratis del PS Plus di novembre 2021, una delle più ricche di sempre per il servizio in abbonamento Sony dai primi tempi in cui venivano regalati giochi per PS3, PSP e PsVita.