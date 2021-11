PS Plus: disponibile un regalo a sorpresa per gli abbonati, correte a riscattarlo!

Buone notizie per gli abbonati al PS Plus: PlayStation ha messo a disposizione gratuitamente un pacchetto per un noto gioco picchiaduro, il tutto a sorpresa. Questo, infatti, non era incluso nei titoli gratuiti del PS Plus di novembre, e non era stato preannunciato ufficialmente da Sony, per cui nessuno era a conoscenza che sarebbe stato reso disponibile gratis per tutti gli utenti iscritti al servizio. Se quindi non eravate soddisfatti con le opere gratuite di questo mese, PlayStation vi presenta un altro contenuto interessante per gli utenti dell’opera in questione.

Il contenuto di cui stiamo parlndo riguarda Brawlhalla, il celebre picchiaduro 2D gratuito amato dai fan di questo genere. Il pacchetto che viene regalato ai giocatori di questo titolo abbonati al PS Plus non è nientemeno che il Brawlhalla Bonus Pack 4. Se siete interessati a questo DLC aggiuntivo, ecco ciò che andrà ad aggiungere una volta riscattato:

Skin di Azoth l’Antico, “ Azoth Legend “;

“; Skin di Sidra Kraken, “ Sidra Legend “;

“; Skin di Volkov Luna di Sangue, “Volkov Legend“.

Tutte queste skin sono incluse nel pacchetto che è adesso in regalo per tutti gli abbonati al PS Plus, per cui se questa collezione di skin Legend sono di vostro gradimento adesso potete finalmente ottenerle gratuitamente.

Al momento non abbiamo ancora alcuna informazione riguardo quest’offerta; ciò significa che non si sa neanche fino a quando questa resterà disponibile, ammesso che si tratti di un tempo limitato e che non sia una scelta definitiva da parte degli sviluppatori e di Sony di aggiungere questo pacchetto tra i contenuti gratuiti di PS Plus. Alla luce di ciò, se avete interesse di accaparrarvi questo contenuto gratis, quindi, vi consigliamo di farlo il prima possibile.