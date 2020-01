PS Plus Gennaio 2020: ecco i giochi gratis per PS4

Per quanto potrebbe sembrare strano un altro anno si è ufficialmente concluso. Il 2019 è stato sicuramente ricco di sorprese che hanno saputo segnare l’industria videoludica in maniera non indifferente (mettendo le basi per la prossima generazione di console). Il 2020 però si preanuncia decisamente molto più ricco viste le uscite che invaderanno i negozi durante i prossimi 12 mesi. Tuttavia, oggi non vogliamo parlare di tutte le future uscite, ma di un argomento più “semplice” che riguarda i giochi in regalo per tutti i vari abbonati al PS Plus.

Questi ultimi mesi si sono rivelati decisamente soddisfacenti per tutti i vari utenti PS Plus. Il servizio Sony è riuscito a “salire di grado” regalando sempre più spesso roba di qualità (come The Last of Us Remastered, Titanfall 2, Detroit: Become Human ecc.). Anche il mese di Gennaio si preanuncia molto soddisfacente dal punto di vista qualitativo dei prodotti “regalati” dal PS Plus.

I due giochi in questione che andranno ad accompagnare l’utenza Plus durante il mese odierno saranno Uncharted: The Nathan Drake Collection e l’esilarante Goat Simulator. Il primo titolo in regalo comprenderà i primi 3 giochi della serie Uncharted usciti originariamente su PS3 e rimasterizzati per la console odierna Sony. Sul secondo titolo invece c’è relativamente poco da dire essendo che il titolo nasce come un vero e proprio “pesce d’aprile”. Tuttavia grazie alla sua natura bizzarra ed esilarante Goat Simulator sicuramente è un titolo da provare!

Entrambi i giochi sopra elencati saranno disponibili in maniera gratuita per tutti i vari abbonati PS Plus a partire dal prossimo martedì 7 Gennaio. Se non avete ancora riscattato i giochi di Dicembre avete ancora tempo 6 giorni per procedere con “l’acquisto”. Fateci sapere se siete soddisfati di questa prima ondata di giochi gratis per il PS Plus, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!