PS Plus: giochi gratis di febbraio 2021, c’è anche un’esclusiva PS5

Arrivati alla fine di gennaio, siamo pronti per un appuntamento molto atteso per tutti gli abbonati al servizio online PS Plus. Come di consueto, l’inizio di un nuovo mese coincide con una nuova ondata di giochi gratis da riscattare. Febbraio 2021 è un mese molto atteso per gli abbonati a questo servizio, dato che insieme ai soliti titoli per PlayStation 4, verrà regalata anche un’esclusiva PS5 che avrebbe dovuto far parte della line up di lancio della console.

Parliamo di Destruction All Star, il folle e distruttivo gioco di corse sarà uno dei titoli gratuiti proposti dal PS Plus a febbraio. Il gioco di Lucid Games sarà disponibile solamente per gli utenti PlayStation 5 e farà il suo debutto proprio come titolo gratuito per i prossimi due mesi. Finita la sua permanenza all’interno della collezione Plus sarà possibile acquistarlo direttamente all’interno del PlayStation Store o nei vari negozi in versione fisica.

A completare la selezione di titoli gratuiti proposti dal PS Plus troviamo: Control Ultimate Edition sia in versione PS4 che PS5, e Concrete Genie in versione PS4. Il primo è l’ultima opera partorita dalle menti geniali di Remedy, un vera e propria garanzia per il genere action narrativo che arriva gratis insieme a tutti i DLC. Concrete Genie è invece una delle ultime esclusive uscite su PS4, la quale vi porterà in un mondo colorato fatto di murales viventi. Tutti e tre i titoli saranno disponibili a partire dal prossimo 2 febbraio.

Quello di febbraio 2021 sarà un altro mese molto ricco per gli abbonati al servizio online PS Plus. Oltre alla ghiottissima occasione di ottenere un’esclusiva PS5 gratuitamente fin dal day one, i giocatori avranno l’occasione di immergersi anche nei mondi di Control e Concrete Genie, così da ottenere un’ottima varietà di esperienze. Cosa ne pensate dei giochi gratuiti svelati da Sony per il mese di febbraio 2021? Sfrutterete questa occasione per provare Destruction All Stars? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.