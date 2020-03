PS Plus: giochi gratis PS4 di aprile 2020 svelati

In questo periodo di quarantena molti videogiocatori sono costretti in casa e stanno sfruttando la situazione per dedicarsi un po’ di più ai loro videogiochi preferiti. Il backlog è lungo, lo sappiamo, ma qualche nuova aggiunta non fa mai male: i giocatori PS4 saranno quindi felici di sapere che sono stati svelati i nuovi giochi gratis del PS Plus di aprile 2020. Come sempre, saranno disponibili a partire dal primo martedì del prossimo mese, ovvero: il 7 aprile.

I giochi gratis del PS Plus per PS4 di aprile 2020 sono Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0: l’informazione arriva direttamente da Nibel, noto insider, che ha postato un tweet con un link a un video YouTube che ora non è più disponibile. Pare infatti che Sony abbia per sbaglio rilasciato il filmato, forse con discreto anticipo. Normalmente, infatti, la società giapponese informa i giocatori una settimana prima: in questo momento, ci separano ancora 14 giorni dall’arrivo dei nuovi giochi gratis del PS Plus per PS4.

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj — Nibel (@Nibellion) March 24, 2020

Uncharted 4 (2016)

Si potrebbe anche trattare di un errore di Nibel, sia chiaro, ma pare alquanto improbabile. Uncharted 4 La fine di un ladro è il più recente capitolo dedicato a Nathan Drake. In questa avventura Drake ha modo di rincontrare suo fratello e lanciarsi in un nuovo viaggio in giro per il mondo. Sono in pochi a non aver ancora giocato a questa grande esclusiva PS4, ma questi pochi saranno di certo molto felici di avere accesso anche a questo capitolo, sopratutto considerando che un paio di mesi fa il PS Plus ha permesso di giocare alla collection dei remaster dei primi tre capitoli.

Il secondo gioco, Dirt rally 2.0, è un amato gioco di guida sviluppato da Codemaster, ottima aggiunta anche per chi non apprezza molto le avventure action e preferisce qualcosa di meno narrativo. Per ora, lo ripetiamo, non abbiamo la conferma ufficiale che questi siano i giochi in arrivo, ma è probabile che lo scopriremo a breve.